Cuba, acorralada por EU en su hora más débil

Detienen en CDMX a seis integrantes del “Tren de Aragua”; los ligan con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas

Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump

"La ayuda está en camino", dice Trump a manifestantes en Irán; cancela diálogo con autoridades de ese país

“Los policías sólo los dejaron arder”; acusan a policías de Chiapas por muerte de tres menores

IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar superan metas de atención en 2025; registran aumento en consultas y cirugías

Dos Bocas, lejos de sus objetivos de producción

Aguilar Camín ironiza sobre Pablo Gómez y la reforma electoral; “quitando la escalera por la que él trepó”

Senador de Morena Ricardo Sheffield plantea revisar convenio petrolero con Cuba; pide no arriesgar relación con EU

Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

Groenlandia elige seguir con Dinamarca, afirma primer ministro; lamenta “presión inaceptable” de EU

Impuestos al alcohol y bebidas azucaradas son demasiado bajos: OMS; bien aplicados "son una herramienta muy eficaz”, dice

Ginebra. Los impuestos a las y azucaradas son excesivamente bajos en la mayoría de los países, lo que no ayuda a reducir su y con ello alimenta problemas como la obesidad, la diabetes, las dolencias cardíacas o el riesgo de cáncer, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia publicó este martes dos informes sobre la cuestión en los que revela que las tasas a las , por ejemplo, rondan como media un 2% del precio de estos productos y a menudo solo se aplican a una parte de ellos.

Los son algo superiores (como media de un 14% en el caso de las cervezas y del 22.5% en los licores), pero también se mantienen relativamente bajos, advierte la en sus estudios.

“En la mayoría de los países estos impuestos son demasiado bajos, están mal diseñados, rara vez se ajustan y no suelen estar alineados con los objetivos de ”, subrayó en su primera rueda de prensa de 2026 el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Como resultado, el alcohol y las bebidas azucaradas se han vuelto más asequibles, mientras las enfermedades y lesiones asociadas a su consumo siguen aumentando la presión sobre los sistemas de salud, las familias y los presupuestos”, lamentó.

Los informes indican que al menos 116 países aplican impuestos sobre las bebidas azucaradas, especialmente las sodas, aunque en la mayoría de los casos quedan fuera de estas tasas otros productos relacionados como los zumos de fruta, los batidos o los cafés y tés preparados.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, se aplican impuestos a ellas en al menos 167 países y otros 12 las prohíben por completo, pero pese a ello “se han vuelto cada vez más asequibles”, ya que no han subido al mismo ritmo que la y el , lamenta la OMS.

Los informes de la también recalcan que el vino no está sujeto a impuestos en 25 países, muchos de ellos europeos, “pese a sus claros riesgos para la salud”.

“Los impuestos sanitarios no son una solución mágica ni sencilla, pueden ser impopulares y encontrar oposición de industrias poderosas, pero, bien aplicados, son una herramienta muy eficaz”, aseguró Tedros, quien subrayó que países como Filipinas, Lituania o el son destacados ejemplos de cómo estas tasas pueden reducir la mortalidad y obesidad.

Además, pueden generar grandes ingresos fiscales que permiten ampliar la cobertura sanitaria en un momento en el que los recortes a la asistencia han provocado graves perturbaciones en los sistemas y en muchos países, subrayó el director general.

Tedros recordó que el pasado año la OMS lanzó la iniciativa “3 para 35”, con el objetivo de que los países incrementen en al menos un 50% sus impuestos al , el alcohol y las bebidas azucaradas de aquí a 2035.

Este tipo de impuestos “no son algo que una vez implantado debe olvidarse: para que sean eficaces deben diseñarse cuidadosamente y ajustarse con regularidad”, advirtió el jefe de la agencia sanitaria de la .

