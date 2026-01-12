ONU-DH externó su consternación por el reciente asesinato del periodista de crónica roja Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz, y alentó a las autoridades a continuar las investigaciones, así como garantizar medidas de protección para su círculo cercano.

Al expresar sus condolencias y solidaridad con los seres queridos y colegas del reportero de nota roja, el organismo reconoció el compromiso del gobierno con el caso.

"Saludamos el compromiso expresado por el Ejecutivo federal para el esclarecimiento de los hechos y alentamos a las autoridades a continuar las investigaciones, así como a garantizar medidas de protección para su círculo cercano", dijo ONU-DH.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), lamentó en días pasados el asesinato de Carlos Castro e indicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del pasado viernes en Acapulco, Rodríguez comentó que el periodista abandonó las medidas de protección que tenía por su labor.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, señaló que la Segob y él han tenido comunicación permanente con la gobernadora Rocío Nahle: “Vamos a coadyuvar a la Fiscalía General de Justicia del estado, que es quien lleva el caso, a la Fiscalía de Veracruz para dar con los responsables”.

La secretaria de Gobernación indicó que Carlos Castro tenía en 2024 medidas de protección de parte del mecanismo estatal de protección a periodistas, pero él las abandonó.

Añadió que hay coordinación con la familia y con sus compañeros para la investigación, “de manera que no haya impunidad”.

“Estaremos pendientes para la atención de este caso lamentable”, expresó la titular de la Segob.

