Si México no hace algo para enfrentar los grandes cambios en las tendencias globales, su economía va a seguir creciendo poco y la inflación estará por arriba de 4% en los próximos cinco años, advirtió Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El crecimiento económico va a seguir siendo crucial, vamos a seguir creciendo poco y la inflación va a estar por arriba de 4%”, dijo.

Al dictar una conferencia magistral en el Seminario de Expectativas Económicas 2026, organizado por la asociación de exalumnos del ITAM, dijo que esos pronósticos son independientemente de la política del salario mínimo y el empuje de la redistribución vía la política salarial, los cuales continuarán generando presiones inflacionarias.

Destacó que México es uno de los países más rezagados: “Creo que en los gobiernos anteriores tampoco avanzamos de manera importante en hacer frente a estos grandes cambios en las tendencias globales”.

Lee también Tendrán Venezuela y México peor ritmo económico en América Latina

Ve urgente que México tenga una postura clara de cómo enfrentar el mundo que se viene en las próximas tres décadas.

De lo contrario, sentenció, vamos a seguir con las mismas tasas de crecimiento de los últimos cinco, 10, 15 o 30 años que nos colocan en el número 160 de 190 países en el mundo.

Desde su punto de vista, el país debe potenciar las fuentes internas de expansión económica.

“Nuestra palanca de crecimiento tienen que ser las reformas estructurales, competencia, desregulación, educación, infraestructura, y no un Plan México que es todo y no es nada”, dijo.

Ante una economía global mucho más riesgosa, las autoridades financieras deberían pensar en cómo adquirir mayores seguros para enfrentar los problemas en los próximos cinco años.