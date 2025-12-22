Más Información

Para reforzar las medidas de combate al contrabando y adulteración de , y evitar daños a la salud, el (SAT) pidió a la población identificar las características que las hacen auténticas.

Por ley, los productores de estas bebidas deben de cumplir con ciertos requisitos como el contar con y sanitarias adheridas o impresas en los envases de menos de cinco litros de capacidad.

“Las se identifican por el marbete color verde y las importadas por color vino. Desde el año 2018 a la fecha, se han impreso y entregado 4 mil 516 millones de marbetes”.

En ambas etiquetas debe haber un, el cual redirecciona a un número de serie y folio, a través de los cuales se puede conocer el detalle de la producción, procedencia y el nombre del fabricante.

“La autoridad fiscal recomienda verificar que el marbete no tenga tipografía o tinta de mala calidad, además de consultar el código QR, para asegurar que la información obtenida coincide con la bebida alcohólica”.

De acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios () los contribuyentes que fabrican, producen, comercializan e importan bebidas alcohólicas, tienen la obligación de colocar esos marbetes, porque de no hacerlo o de cometerse alguna infracción, se les pondrán imponer multas de hasta 112 mil pesos, de acuerdo con el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación.

El llamó a la población a que, antes de comprar una bebida alcohólica, verifique su autenticidad a través de la etiqueta de control fiscal y sanitario, adherida o impresa en los envases con capacidad no mayor a cinco litros.

