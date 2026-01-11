En las apuestas, Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, llega hoy desarmada a la entrega de los Globos de Oro.

Las estimaciones de las casas de apuestas le asignan alrededor de 3% de probabilidad de ganar Mejor Película-Drama, muy por detrás de Sinners, que concentra 52%, y Hamnet, con 36%.

El experimento se repite en Mejor Director: Paul Thomas Anderson supera el 90% de probabilidad, mientras que el mexicano tiene alrededor de 2%, lo que deja claro el tamaño del reto de lo que ocurrirá esta noche.

La excepción es en Actor de reparto, donde Jacob Elordi se mueve con cerca del 28%, detrás de Stellan Skarsgård, con 44%, y Benicio del Toro, que ronda el 29%.

Oscar-Isaac (Actor-Drama). Foto: Netflix y Agencias

Futuro prometedor

Pero la noche de hoy podría ser más importante de lo que parece para el jalisciense y romper las quinielas; un escenario que le permitiría subir las apuestas en la carrera rumbo al Oscar.

Para Dan Mumont, votante internacional de los Globos de Oro, Frankenstein tiene un gran margen para revertir las apuestas al tocar fibras que la premiación suele valorar.

El crítico de cine destaca del mexicano el haber recreado una historia trágica de manera entendible; lo que podría darle, al tiempo, su propia categoría de clásico en la cinematografía global.

Guillermo del Toro (Director). Foto: Netflix y Agencias

A diferencia de otras versiones, explica Dan Mumont, esta película apuesta menos al impacto inmediato y más a la emoción y la responsabilidad moral, una combinación que en los Globos ha funcionado antes, incluso cuando las apuestas no la colocan como favorita.

“Frankenstein es un punto de inflexión porque, aunque Del Toro siempre ha trabajado con monstruos, aquí va directo al mito fundacional. No es una variación libre, sino una confrontación con la idea de creación y culpa”, explica a EL UNIVERSAL.

“Es una película que se siente más madura y responsable, y eso conecta con cosas que los Globos suelen sumar: autoría reconocida, prestigio literario y un melodrama emocionalmente claro”, destaca el experto.

Jacob Elordi (Actor de Reparto-Drama). Foto: Netflix y Agencias

Frankenstein compite esta noche con cinco nominaciones (Película-Drama, Dirección, Actor, Actor de reparto y Banda sonora) frente a títulos como Sinners y One battle after another, que llegan como las producciones con mayor respaldo previo en esta edición.

No sería la primera vez que Del Toro transforma un pronóstico: en 2018, La forma del agua llegó a los Oscar sin ser la favorita a Mejor Película, la ponían apenas detrás de Three Billboards, y aun así se llevó el premio mayor, además del de dirección para el mexicano.

“El único peligro es que, si la película se siente demasiado respetuosa del texto original, puede percibirse más como un ejercicio académico que como una experiencia viva. Ahí está el riesgo: no ser lo suficientemente radical para unos ni lo suficientemente espectacular para otros”, advierte el especialista en cine.