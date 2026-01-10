Más Información

Programa del MARCO empata con el Mundial

Programa del MARCO empata con el Mundial

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

están a unas horas de celebrarse y dos títulos se perfilan como los grandes protagonistas de la temporada: , protagonizada por Michael B. Jordan, y , encabezada por . Ambas cintas lideran las conversaciones entre críticos, público y casas de apuestas, pero ¿cuál tiene más posibilidades de llevarse la mayor cantidad de premios?

Aunque se cruzan en varias categorías, su principal competencia ocurre en frentes distintos: “One Battle After Another” participa en Musical o Comedia, mientras que “Sinners” lo hace en Drama, una diferencia que podría ser decisiva en el reparto de premios.

A continuación, analizamos cuál de estas cintas se perfila para acumular más Globos de Oro, de acuerdo con las apuestas y las proyecciones de la Inteligencia Artificial.

Lee también:

Categorías en las que compiten

“One Battle After Another”

  • Mejor Película – Musical o Comedia
  • Mejor Director – Película
  • Mejor Guion – Película
  • Mejor Actor – Musical o Comedia
  • Mejor Actriz – Musical o Comedia
  • Mejor Actriz de Reparto – Película
  • Mejor Actor de Reparto – Película
  • Mejor Banda Sonora Original

“Sinners”

  • Mejor Película – Drama
  • Mejor Director – Película
  • Mejor Guion – Película
  • Mejor Banda Sonora Original
  • Mejor Actor – Película Drama
  • Mejor Canción Original – Película
  • Cinematic and Box Office Achievement

Lee también:

¿Qué película ganará más Globos de Oro según las apuestas?

Las casas de apuestas colocan como amplia favorita a “One Battle After Another”. En la categoría de Mejor Película – Musical o Comedia, sus momios son considerablemente bajos, lo que indica una alta probabilidad de triunfo, especialmente para Leonardo DiCaprio.

En contraste, aunque “Sinners” lidera en la categoría de Drama, su ventaja frente a otras contendientes no es tan marcada. En las categorías donde ambas películas coinciden, las apuestas apuntan a un dominio claro de la producción dirigida por Paul Thomas Anderson.

¿Qué película ganará más Globos de Oro según la IA?

El análisis realizado por Inteligencia Artificial coincide con las tendencias de las apuestas. De acuerdo con sus proyecciones, “One Battle After Another” se llevaría prácticamente todos los premios en disputa entre ambas cintas, dejando a “Sinners” únicamente con el galardón de Mejor Película – Drama.

Lee también:

¿Cuándo y dónde ver los Globos de Oro 2026?

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 se celebrará este domingo 11 de enero en el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California, a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Podrá verse en vivo a través de:

  • TNT
  • HBO Max
  • Canales oficiales de los Golden Globes en YouTube y X (pre-show y entrevistas desde la alfombra roja)
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice. Foto: Captura redes sociales

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”. Foto: AFP / Alamy/Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27 fans reaccionan. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27: fans reaccionan

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner posa en bikini dorado junto a la piscina y luce figura casi “irreal”

[Publicidad]