Los Premios AFI reunieron a sus homenajeados de 2026 para un almuerzo al que solo se podía asistir con invitación en Beverly Hills, donde el instituto celebró una vez más la naturaleza colaborativa del cine y la televisión al honrar a los equipos creativos, delante y detrás de la cámara.

Dentro del salón de baile, no hubo discursos de aceptación al estilo tradicional ni suspense sobre los sobres. En cambio, la ceremonia del AFI se desarrolló como una serie de homenajes cuidadosamente escritos: elocuentes justificaciones de cada película y programa de televisión galardonado, seguidas de breves clips diseñados para situar la obra del año en un contexto cultural y artístico más amplio.

El presidente de la AFI, Bob Gazzale, habló frente a una sala llena de estrellas, asegurándose de que no hubiera perdedores y que solo recibiera un reconocimiento compartido.

La sala reflejaba ese ambiente. El cineasta Steven Spielberg fue visto charlando con Coogler, cuya esposa y productora de "Sinners", Zinzi Coogler, estaba a su lado. Mientras tanto, Michael B. Jordan recorría la sala, intercambiando abrazos y apretones de manos con otros homenajeados e invitados, como la estrella de "Bugonia", Jesse Plemons, y el actor de "Task", Mark Ruffalo.

Los cineastas James Cameron y Guillermo del Toro se saludaron con un elocuente abrazo que ya está dando de qué hablar en redes sociales, donde los cinéfilos aseguran que fue un encuentro entre dos grandes del cine mundial.

Cerca de allí, DiCaprio estaba junto al codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, y los actores Benicio del Toro y Edward James Olmos. Chase Infiniti observaba desde su mesa, mirando a sus coprotagonistas de "Una batalla tras otra" antes del inicio del programa.

En la alfombra roja, con el actor de "Muerte por un rayo", Nick Offerman, a su lado, George Clooney compartió risas con un fotógrafo, lo que contribuyó al ambiente relajado que se mantuvo durante toda la tarde. Tras el evento, Infiniti y Jordan se reunieron para darse un abrazo y charlar brevemente, un momento tranquilo que resaltó la camaradería en la sala.

Las películas homenajeadas incluyen “Avatar: Fire and Ash”, “Bugonia”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Jay Kelly”, “Marty Supreme”, “One Battle After Another”, “Sinners”, “Train Dreams” y “Wicked: For Good”.

Los programas de televisión reconocidos fueron “Adolescence”, “Andor”, “Death by Lightning”, “The Diplomat”, “The Lowdown”, “The Pitt”, “Severance”, “The Studio” y “Task”.

Cerrando la ceremonia estuvo Carol Burnett, quien pronunció la bendición anual del AFI, celebrando los logros de los homenajeados mientras reflexionaba sobre su propio amor de toda la vida por el cine y la televisión.

“Nunca he perdido el profundo respeto y amor que siento por todas las historias que contamos a través del cine y la televisión, y por todos aquellos que están detrás y delante de las cámaras”, dijo Burnett.

“La colaboración creativa siempre ha sido la base de nuestro trabajo, y el AFI nos une a todos. El mundo es un lugar mejor gracias a haber escuchado sus voces”.

El almuerzo también contó con el montaje de video March of Time, característico de AFI, una mirada panorámica a los hitos cinematográficos y televisivos de décadas pasadas, ubicando a los homenajeados de este año dentro de la historia cambiante del medio.

Cada año el AFI elige 20 proyectos audiovisuales "excepcionales, considerados cultural y artísticamente representativos de los logros más significativos de este año en el arte de la imagen en movimiento".

