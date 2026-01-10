Más Información

Programa del MARCO empata con el Mundial

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

Los Ángeles.— Frankenstein, de Guillermo del Toro, Weapons, de Zach Cregger y F1, de Joseph Kosinski, se encuentran entre las películas nominadas a los premios PGA, que otorgan el Sindicato de Productores de Hollywood.

Las cintas buscarán alzarse con el premio Darryl F. Zanuck al mejor productor de películas cinematográficas junto a los títulos Bugonia, de Yorgos Lanthimos; Hamnet, de Chloé Zhao; Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; Sentimental Value, de Joachim Trier; Sinners, de Ryan Coogler y Train dreams, de Clint Bentley.

El premio al mejor productor de películas animadas para cine lo disputarán Kpop Demon Hunters, el anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, The Bad Guys 2, Elio y Zootopia 2.

En el ámbito televisivo, Andor, The Diplomat, The Pitt, Pluribus, Severance y de The White Lotus recibieron una nominación al premio Norman Felton al mejor productor de series dramáticas de televisión.

Los ganadores de los PGA se conocerán el 28 de febrero en el Fairmont Century Plaza.

