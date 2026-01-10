Los Ángeles.— Frankenstein, de Guillermo del Toro, Weapons, de Zach Cregger y F1, de Joseph Kosinski, se encuentran entre las películas nominadas a los premios PGA, que otorgan el Sindicato de Productores de Hollywood.

Las cintas buscarán alzarse con el premio Darryl F. Zanuck al mejor productor de películas cinematográficas junto a los títulos Bugonia, de Yorgos Lanthimos; Hamnet, de Chloé Zhao; Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; Sentimental Value, de Joachim Trier; Sinners, de Ryan Coogler y Train dreams, de Clint Bentley.

El premio al mejor productor de películas animadas para cine lo disputarán Kpop Demon Hunters, el anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, The Bad Guys 2, Elio y Zootopia 2.

En el ámbito televisivo, Andor, The Diplomat, The Pitt, Pluribus, Severance y de The White Lotus recibieron una nominación al premio Norman Felton al mejor productor de series dramáticas de televisión.

Los ganadores de los PGA se conocerán el 28 de febrero en el Fairmont Century Plaza.