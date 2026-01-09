Más Información

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

Centenarios de Jaime Sabines y José Alfredo, y otras celebraciones y conmemoraciones, marcan el 2026

Centenarios de Jaime Sabines y José Alfredo, y otras celebraciones y conmemoraciones, marcan el 2026

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

En menos de 24 horas, la vida de pasó del desempleo y el albergue, a tener una posibilidad laboral y una habitación propia por lo menos de un mes.

El actor de “No nos moverán”, ganador del Ariel a Revelación Actoral en septiembre pasado, ha estado sin trabajo desde mayo y esta semana tuvo que recurrir a un albergue en Tepito para poder dormir, ante la falta de recursos económicos.

En "No nos moverán", que buscó un lugar en el premio Oscar, el histrión interpreta a un hombre que busca a un presunto asesino del 2 de octubre de 1968.

Lee también:

Su situación se dio a conocer ayer en redes sociales y fue entonces que miembros de la comunidad fílmica y compañeros se acercaron a ofrecerle ayuda, al tiempo que gente que no lo conoce.

“Me acaban de llegar dos propuestas para dos proyectos de cine que bueno, no puedo ahondar, peo hay posibilidad de tener un proyecto y generar recursos. Y una compañera me ofreció un espacio que puede ahorita rentarme por un mes en lo que busco algo más, pero ya tengo un lugar para descansar”, dijo Patiño a EL UNIVERSAL.

EL actor trabajó en el proyecto educativo Pilares hasta mediados del año pasado y desde entonces no había logrado encontrar trabajo. En las últimas semanas había contado con el apoyo de un conocido y su hogar, pero en diciembre le pidió salir.

Lee también:

El martes entró a un albergue, pero se sintió discriminado, por lo que a la noche siguiente decidió caminar toda la noche hasta que fue de día.

“Ahora he recibido mucho apoyo, se me quiebra la voz, ando emocional”, indicó Patiño.

“Ya me siento mucho mejor, más tranquilo y me siento sorprendido de toda esta respues de la gente que ha visto o no mi trabajo”, externó.

Patiño ha participado en más de 20 producciones escénicas desde 1995, especializándose en teatro cabaret.

Fue galardonado con el premio al Mejor Actor por la Facultad de Arte Dramático de Serbia y reconocido como Destacada Expresión Actoral, Mejor Diseño de Vestuario y el Premio a la Creación Escénica por la UNAM. Participó en el cortometraje documental “Primavera rosa en México”, nominado al Goya en 2019 y en las series “Señorita Pólvora” y “Kim”.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice. Foto: Captura redes sociales

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27 fans reaccionan. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27: fans reaccionan

Yordi Rosado tras entrevista enciende el debate en redes por revelar una historia personal que afectó a una mujer: "No la quería cerca". Foto: Yordi Rosado / IG

Funa contra Yordi Rosado: lo critican por despedir a una trabajadora por “riesgo” a su matrimonio; "Me llamaba la atención”, dice

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’. Foto: (Nathan Denette/The Canadian Press via AP, File)

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad

[Publicidad]