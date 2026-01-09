Más Información

El caso contra , acusado del asesinato de sus padres, el director de cine , se desarrolla en medio de señalamientos sobre su estado de salud mental.

De acuerdo con reportes recientes, el escritor de cine se encuentra confundido sobre su estancia en prisión y cree que las personas responsables de su detención estarían “conspirando” en su contra. Además, se indicó que estaría experimentando alucinaciones.

Fuentes citadas por TMZ señalaron que el hombre de 32 años supuestamente es consciente del crimen que se le imputa; sin embargo, habría sufrido una ruptura con la realidad.

El estado mental de Nick Reiner

Tras su detención en diciembre, medios estadounidenses informaron que un mes antes de los hechos Reiner fue diagnosticado con un trastorno esquizoafectivo, una enfermedad mental grave que puede provocar delirios, alucinaciones y episodios de manía.

Asimismo, se reportó que la medicación que tomaba fue ajustada semanas antes de los asesinatos, lo que habría derivado en un comportamiento errático. No obstante, no se dieron a conocer detalles sobre el tratamiento ni sobre los medicamentos prescritos.

A este contexto se suma que el acusado ha enfrentado durante años problemas de adicción a las drogas y al alcohol.

Cambio en su defensa legal

Inicialmente, el caso fue llevado por el abogado Alan Jackson, quien se presentó el pasado 7 de enero ante el Tribunal Superior de Los Ángeles junto a su cliente. Sin embargo, el experto decidió abandonar el caso.

Tras esta decisión, Jackson ofreció una breve conferencia de prensa en la que aseguró que hay algo de lo que todos pueden estar seguros: “Nick Reiner no es culpable del asesinato”. Asimismo, señaló que las circunstancias que lo llevaron a retirarse del caso estaban fuera del control de Nick.

Posteriormente, Reiner pasó a ser representado por la defensora pública Kimberly Greene, quien cuenta con 19 años de experiencia.

Durante la comparecencia, el acusado no se declaró culpable ni inocente, ya que el juez aceptó el cambio de defensa y fijó una nueva fecha para la lectura de cargos, programada para el 23 de febrero.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado bajo circunstancias especiales, lo que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Rob Reiner, director de When Harry Met Sally, y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados apuñalados dentro de su residencia en Brentwood el pasado 14 de diciembre.

