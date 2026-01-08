La audiencia de lectura de cargos contra Nick Reiner, acusado del asesinato de sus padres, el cineasta Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer, fue pospuesta luego de que su abogado, Alan Jackson, se retirara del caso el 7 de diciembre.

Tras la decisión en el Tribunal Superior de Los Ángeles, Jackson ofreció una breve conferencia de prensa en la que aseguró que hay algo de lo que todos pueden estar seguros: "Nick Reiner no es culpable del asesinato". El abogado también aclaró que las circunstancias que lo llevaron a abandonar la defensa estaban fuera del control de su cliente.

Luego del cambio de representación legal, Nick Reiner pasó a ser representado por la defensora pública Kimberly Greene, quien cuenta con 19 años de experiencia.

Un portavoz de la familia Reiner emitió un comunicado en el que señaló que tienen plena confianza en el proceso legal y que no harán más comentarios sobre asuntos relacionados con el procedimiento judicial.

Nueva fecha para lectura de cargos

Durante la comparecencia, Nick Reiner no se declaró culpable ni inocente, ya que el juez, tras aceptar el cambio de defensa, fijó una nueva fecha para la lectura de cargos, programada para el próximo 23 de febrero. En ese momento, Reiner tomó brevemente la palabra para decir: “Eh, sí, estoy de acuerdo con eso”.

Posteriormente, Nick Reiner salió de la sala y fue trasladado de regreso a prisión, donde permanece sin derecho a fianza, mientras Alan Jackson se preparaba para dirigirse a los medios de comunicación.

El estado mental de Nick Reiner

Sobre el estado de salud mental del acusado, TMZ reportó que es probable que Nick Reiner eventualmente se declare no culpable por razón de demencia. Hace un mes se reveló que el hijo de Rob Reiner fue diagnosticado con un trastorno esquizoafectivo y que su medicación habría provocado una desestabilización durante el mes previo a los asesinatos.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado bajo circunstancias especiales, lo que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Rob Reiner, director de When Harry Met Sally, y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados apuñalados dentro de su residencia en Brentwood el pasado 14 de diciembre. El hallazgo fue realizado por su hija, quien acudió a la casa después de que una masajista le alertara que la pareja no respondía a la puerta, de acuerdo con Los Angeles Times. Nick Reiner, el hijo mediano del matrimonio, fue detenido un día después.

El acusado compareció por primera vez ante un tribunal el 17 de diciembre, vistiendo una bata azul de prevención del suicidio; sin embargo, su audiencia de lectura de cargos fue inicialmente pospuesta para el 7 de enero.

*Con información de EFE.

