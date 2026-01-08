Más Información

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Dorismar ha vivido unos días de desesperación pero también de esperanza luego de que arruinó su nariz, no sólo la parte estética de ésta, sino también su funcionamiento, por lo que la actriz argentina, radicada desde hace varios años en México, recurrió a una reconstrucción nasal, y ahora muestra los resultados.

Fue a mediados de diciembre que a través de redes sociales, la actriz de 50 años dio a conocer detalles de su caso que ya llevó al terreno legal después de que el doctor José Achar le dejara una nariz funcionalmente mutilada y con problemas respiratorios.

Entre lágrimas y mostrando fotografías del antes y después, la actriz de telenovelas como "Alma de Hierro" y "Triunfo del Amor", mostró el avance que tuvo tras pedir ayuda y someterse a una reconstrucción nasal con un especialista en Bogotá.

La modelo y actriz Dorismar comparte momento tras someterse a una cirugía luego de sufrir una mala praxis.
Dorismar muestra su "nueva nariz"

Dorismar mostró fotos de cómo luce su nariz con su cuarta rinoplastia después de tres cirugías anteriores por otro especialista cirujano plástico.

"Utilizamos cartílago costal para su reparación no solo estética sino también funcional. Piel delgada, lesionada anteriormente por inyectable tipo ácido hialurónico que generó necrosis de la piel por oclusion vascular", se explica en la publicación.

Se explica que existió una atrofia (adelgazamiento y deterioro) de la mucosa nasal, que es el tejido interno que recubre las fosas nasales y regula la respiración, el olfato y la defensa contra infecciones; además, de que hubo irregularidades y desproporciones visibles en toda la estructura nasal causadas por la ausencia de soporte estructural adecuado tras una rinoplastia fallida.

La actriz y modelo Dorismar muestra cómo quedó su nariz tras someterse a una reconstrucción nasal; fue víctima de una mala cirugía estética.
"Mucosa nasal atrófica condicionada por prótesis nasal anterior que se infectó y fue rechazada por el cuerpo. Asimetrías de todo tipo ocasionadas por la falta de soporte por técnicas quirúrgicas fallidas con cartílago auricular anteriormente".

Se especifica que han pasado 12 días de la última cirugía y hay que esperar 12 meses para la revisar el efecto de la cicatrización.

