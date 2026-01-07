Más Información

Este miércoles 7 de enero,, acusado por la muerte de sus padres, el director , compareció ante una corte de Los Ángeles, donde no se declaró culpable ni inocente de los cargos en su contra.

La audiencia, realizada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, fue pospuesta hasta febrero luego de que su abogado, Alan Jackson, quien lo representó tras su arresto, se retirara del caso.

A partir de ahora, Reiner será representado por una defensora pública, Kimberly Greene.

Lee también:

De acuerdo con medios estadounidenses, el acusado se presentó ante el juez con la cabeza rapada y vistiendo un overol beige, y aceptó renunciar a su derecho a un juicio rápido.

Tras ingresar al despacho del juez, Jackson informó ante la corte que su equipo legal “no tuvo otra opción” más que abandonar la defensa.

La revista People reportó que, luego de la decisión del abogado, un portavoz de la familia Reiner señaló en un comunicado que confían plenamente en el proceso legal y que no harán más comentarios al respecto.

Lee también:

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado bajo circunstancias especiales, lo que podría derivar en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte.

La lectura de cargos fue reprogramada para el 23 de febrero.

El asesinato de Rob y Michele Reiner

El director de 'When Harry Met Sally', Rob Reiner, y la fotógrafa Michele Singer Reiner fueron encontrados apuñalados dentro de su casa de Brentwood el 14 de diciembre, y el hijo mediano de la familia Reiner fue detenido un día después.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Nick Reiner compareció por primera vez el 17 de diciembre ante un tribunal con una bata azul de prevensión del suicidio, pero su audiencia de lectura de cargos fue pospuesta para el 7 de enero.

En ese momento, Jackson, explicó a los medios de comunicación que Reiner no había recibido la autorización médica correspondiente antes de ser trasladado al tribunal.

Lee también:

El lunes, la revista People reportó que Nick Reiner ya no se encontraba bajo vigilancia por suicidio en el Centro Correccional Twin Towers en el centro de Los Ángeles y que actualmente se encuentra en un régimen de aislamiento.

En diciembre, medios como Los Angeles Times y KNBC informaron que Reiner estaba siendo tratado por esquizofrenia antes del asesinato de sus padres.

Además, Reiner había luchado durante años contra la adicción y había hablado públicamente sobre sus desafíos.

*Con información de EFE.

