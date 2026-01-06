Más Información

, acusado del asesinato de sus padres, el director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, fue retirado de la vigilancia por riesgo de suicidio en la cárcel de Los Ángeles donde permanece detenido.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a TMZ que el acusado, recluido en el Centro Correccional Twin Towers, ya no utiliza el chaleco de prevención de suicidio, una prenda diseñada para evitar que los reclusos se autolesionen y que suele retirarse cuando no se registra ningún intento de autolesión durante un periodo de dos semanas.

No obstante, por el momento permanecerá en un área de Alta Observación, bajo la supervisión constante de oficiales penitenciarios, hasta que un juez determine lo contrario.

De ser declarado culpable enfrenta pena de muerte

El joven es investigado por presuntamente apuñalar a Rob y Michele dentro de su residencia en Brentwood el pasado 14 de diciembre. De acuerdo con los reportes, los cuerpos fueron hallados por Romy, también hija de la pareja.

Reiner compareció el miércoles 17 ante un tribunal de Los Ángeles para responder por los cargos de asesinato. Durante la audiencia apareció tras un cristal y no ofreció declaración alguna ni asumió responsabilidad por los hechos.

Su abogado, Alan Jackson, señaló ante el tribunal que “es demasiado pronto” para que su cliente se declare culpable. Asimismo, informó que la defensa y la fiscalía acordaron posponer la audiencia para mañana 7 de enero.

La fiscalía presentó cargos contra Nick Reiner por asesinato en primer grado, con circunstancias especiales por homicidios múltiples y por el uso de un arma peligrosa. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

