Nuevos reportes han salido a la luz en medio de la investigación por la muerte del productor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer.

De acuerdo con registros del Departamento de Policía de Los Ángeles, obtenidos por el Daily Mail, las autoridades acudieron al domicilio de la pareja, ubicado en el vecindario de Brentwood, al menos seis veces desde 2013.

El 4 de agosto de 2013, las autoridades realizaron dos controles de bienestar, el primero a las 03:31 horas y un segundo ese mismo día, sin que se precisara el motivo.

Posteriormente, se reportó una intervención el 5 de mayo de 2017, a las 16:04 horas, luego de una llamada catalogada como “alarmante” y relacionada con una investigación por posible violencia familiar.

Más adelante, el 25 de febrero de 2019, a las 09:51 horas, la policía acudió nuevamente al domicilio para realizar otro control de bienestar. Ese mismo año se documentaron dos visitas adicionales: una el 27 de septiembre de 2019, vinculada con una revisión por salud mental de un sujeto masculino, y otra más cuya naturaleza no fue detallada en los registros.

La última intervención ocurrió el 14 de diciembre de este año, fecha en la que Rob Reiner y Michele Singer perdieron la vida.

Hijo de Rob Reiner acusado por los asesinatos

El fallecimiento de las figuras públicas colocó en el centro de las indagaciones a su hijo Nick Reiner, quien vivía con ellos. Rob y Michele fueron encontrados sin vida por su hija Romy, de 28 años, presentando múltiples heridas provocadas por arma blanca.

Nick Reiner fue arrestado el 14 de diciembre en relación con el caso y posteriormente acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. Su audiencia está programada para el próximo 7 de enero y, de ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Nick ha hablado abiertamente sobre su batalla contra las adicciones y ha ingresado en distintos programas de rehabilitación desde que tenía 15 años. De acuerdo con reportes de medios como TMZ, fue Romy quien alertó a las autoridades sobre el comportamiento de su hermano, señalando que representaba un peligro y debía ser puesto bajo custodia.

Además, se dio a conocer que Nick habría sido diagnosticado con esquizofrenia un mes antes de las muertes. Durante el proceso de ajuste de su medicación, presuntamente presentó conductas erráticas.

Según los certificados de defunción publicados el 23 de diciembre por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Rob Reiner y Michele Singer fallecieron a los “minutos” de recibir “múltiples heridas por fuerza afilada” con un “cuchillo, infligidas por otra persona”.