Los globos de oro son considerados la antesala de los premios Oscar y, aunque en glamour y lujo están al mismo nivel, hay algo que hace a los primeros un poco más atractivos: las bolsas de regalo, cuyo contenido está muy lejos de ser artículos que estén al alcance de todos, sobre todo este año, cuando alcanzaron un costo de más de un millón de dólares.

Este obsequio que reciben los galardonados es así de caro porque se trata de artículos exclusivos y personalizados, pero sobre todo de viajes y experiencias de bienestar en resorts de alta gama, cuya característica es la atención premium, la calidad en los servicios y un costo elevado por noche; es por eso que no todos podrán tener alguno de estos en su bolsa.

La entrega 83 de los Globos de oro se transmitirá el 11 de diciembre desde el Beverly Hilton de Los Ángeles, a través del canal TNT y la plataforma de HBO Max, a partir de las 17 horas con la alfombra roja y a las 19 horas la ceremonia; en las redes sociales y el canal de YouTube oficial sólo se podrá ver el preshow y las entrevistas.

Foto: T. Fallon / AFP.

El mejor regalo post navidad

Los patrocinadores de las swag bags, como se conocen a estas bolsas de regalo, incluyen lo mejor de su catálogo o servicios, ya que se trata de una gran publicidad al estar presentes en una ceremonia donde se reúne la élite del entretenimiento; y aunque todo lo que se incluye es altamente atractivo, los presentadores y ganadores de los Golden Globes podrán elegir qué es lo que desean disfrutar.

1.- Casa Bellamar de Destinations in Paradise: Estancia de tres noches en San José del Cabo, México, en una villa frente al mar ($25.000 dólares, disponible para cinco participantes).

2.- Celestia Phinisi: Alquiler de yates de lujo de cinco días en todo el Triángulo de Coral en Indonesia ($60.000 dólares, disponible para todos los participantes).

3.- Conrad Koh Samui: Tres noches en el Golfo de Tailandia en The Royal Villa ($15.370 dólares, disponibles para tres galardonados).

4.- Conrad Maldives Isla Rangali: Estancia de dos noches en The Muraka, la primera residencia submarina del mundo, seguida de dos noches en el Pabellón Oceánico Rangali ($70.000 dólares, disponible para cinco beneficiarios).

5.- Conrad Singapore Orchard: Estancia de cuatro noches en Singapur en una suite Premium ($12.000 dólares, disponible para tres beneficiarios).

6.- Flockhill, ROKI y Minaret: Estancia de seis noches en un trío de lodges de lujo neozelandeses ($31.307 dólares, disponible para un beneficiario).

7.- Foley Entertainment Group: Estancia de cuatro noches en Nueva Zelanda en la finca campestre Wharekauhau con cena privada ($14.450 dólares, disponible para 20 beneficiarios).

8.- Hilton Maldives Amingiri Resort & Spa: Estancia de tres noches en Maldivas en The Residence, una villa de seis habitaciones ($80.000 dólares, disponible para cinco beneficiarios).

9.- Mandapa, una reserva Ritz-Carlton: Estancia de tres noches en Bali, Indonesia ($5.800 dólares, disponible para tres beneficiarios).

10.- Naturhotel Forsthofgut: Estancia de tres noches en Leogang, Austria ($11.500 dólares, disponible para cinco beneficiarios).

11.- Informe Robb: Prueba de los vehículos más codiciados de 2027 en The Concours Club en Boca Ratón, Florida ($31.400 dólares, disponible para un beneficiario).

12.- Informe Robb: Dos entradas para el Coche del Año ($31.400 dólares, disponibles para un destinatario).

13.- Round Hill Hotel and Villas: Estancia de tres noches en Montego Bay, Jamaica, en The Estate Villa ($30.000 dólares, disponible para un beneficiario).

14.- The Reserve at Grace Bay by Beach Enclave: Estancia de tres noches en Turks y Caicos en una villa frente a la playa ($50.000 dólares, disponible para seis beneficiarios).

15.- Umana Bali, LXR Hotels & Resorts: Estancia de cuatro noches en Bali, Indonesia, en la Panoramic Ocean View Villa ($21.000 dólares, disponible para tres beneficiarios).

16.- Waldorf Astoria Bangkok: Estancia de cuatro noches en Bangkok, Tailandia, en la Royal Suite ($20.500 dólares, disponible para tres beneficiarios).

17.- Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi: Estancia de tres noches en Maldivas en la Grand Overwater Villa ($26.000 dólares, disponible para seis beneficiarios).

18.- XO: Acceso entre bastidores en una carrera del W.E.C. 2026 y un incentivo del cinco por ciento para vuelos privados, valorado en hasta 10.000 dólares ($14.000 dólares, disponible para cinco beneficiarios).

19.- Beau Domaine: Rutina de cuidado facial de Brad Pitt con el Sérum y la Crema ($273 dólares, disponible para todos los destinatarios).

20.- Cellcosmet: Set de cuidado facial con el Active Tonic y el Ultra Intensive Elasto Collagen XT ($445 dólares, disponible para todos los destinatarios).

21.- CurrentBody Skin: Casco LED de última generación para el crecimiento del cabello ($860 dólares, disponible para todos los destinatarios).

22.- DOGPOUND: Experiencia exclusiva en un gimnasio ultra privado ($7.500 dólares, disponible para cinco beneficiarios).

23.- Elysium Health: Suscripción de un año a un suplemento recomendado por médicos para el envejecimiento saludable, Basis ($480 dólares, disponible para todos los beneficiarios).

24.- Guerlain Wellness Spa Waldorf Astoria Nueva York / Guerlain Wellness Spa Regent Santa Mónica: Experiencia de masaje Time Together para dos personas ($480 dólares, disponible para 25 beneficiarios).

25.- Maison Devereux: Membresía anual de The Golden Circle, además de un set de champú y acondicionador dorados ($21.000 dólares, disponibles para tres galardonados).

26.- Perfume Head: Fragancia a elegir de la colección Extrait de Parfum ($615 dólares, disponible para todos los destinatarios).

27.- Robb Report: Dos pases para el primer retiro de bienestar de Robb Report, Re:Well ($20.000 dólares, disponibles para dos galardonados).

28.- Sothys: Sothys x Bernardaud Porcelaine La Crème 128 ($640 dólares, disponible para todos los destinatarios).

29.- TRONQUE: Caja Spa con leche corporal triple activa, sérum corporal exfoliante, mantequilla reafirmante y un cepillo seco iónico ($465 dólares, disponible para todos los destinatarios).

30.- 672 Napa Valley Wine Club by Robb Report: Membresía de tres botellas en el nivel Discovery ($300 dólares, disponible para tres beneficiarios).

31.- Cygnet: Botella de Cygnet 22 y 77, además de un par de copas para martini y copas rocker de Erik Lorincz ($500 dólares, disponibles para todos los destinatarios).

32.- Destilería Isle of Harris: Caja de seis botellas de whisky de un barril producido exclusivamente para los destinatarios ($1.080 dólares, disponible para aproximadamente 35 destinatarios).

33.- Liber Pater: Nueve botellas ultra raras de vino francés de las cosechas 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2015, 2018 y 2019 ($210.000 dólares, disponibles para un destinatario).

34.- Liber Pater: Dos entradas para el Jubileo en la finca Liber Pater en Burdeos ($117.000 dólares, disponibles para un destinatario).

35.- Liquid Icons: Dos entradas para los Golden Vines 2026 ($30.000 dólares, disponibles para un destinatario).