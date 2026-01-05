La ruta hacia el Oscar a Mejor Película Internacional ya entró en su fase decisiva. La Academia redujo la competencia a 15 títulos provenientes de distintas regiones del mundo,

Las nominaciones oficiales se anunciarán el jueves 22 de enero, pero estas películas ya dieron un paso clave al avanzar a la siguiente ronda de votación. A continuación, un recorrido por cuáles son y de qué tratan.

"Belén" (Argentina). Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, está inspirada en un caso real. La cinta sigue a Julieta, una joven tucumana que llega al hospital por un dolor intenso y termina detenida: la acusan de haberse inducido un aborto.

Su caso cae en manos de Soledad Deza, la abogada que pelea contra un sistema judicial conservador mientras el expediente se vuelve tema nacional y encuentra eco en el movimiento feminista.

"Belén" es protagonizada por Dolores Fonzi. Foto: IMDB.

Lee también México queda fuera de la próxima entrega del premio Oscar 2026

"The Secret Agent" (Brasil). Ambientada en el Brasil de 1977, en plena dictadura militar, la historia se mueve como un neo-noir político: un hombre que llega a Recife con otra identidad busca un respiro entre contactos, archivos, y una ciudad con lo que queda de su familia. El pasado y la persecución lo alcanzan mientras intenta reconectar con lo que dejó atrás.

"It Was Just an Accident" (Francia). Todo empieza con un “accidente” mínimo y termina en una pregunta enorme: ¿venganza o justicia? Un mecánico cree reconocer a un hombre que habría sido su torturador en prisión y lo secuestra.

Cuando duda de su identidad, convoca a otros sobrevivientes; el grupo se rompe entre la urgencia de castigar y el miedo a equivocarse. Un thriller moral que avanza a base de tensión, memoria y culpa.

"Sound of Falling" (Alemania). En una granja aislada de la región de Altmark, cuatro generaciones de niñas quedan conectadas por el eco de traumas y secretos que nunca terminan de irse. La película cruza décadas con una narración fragmentada: lo que no se dice se hereda, lo que se oculta regresa como sombra.

"Homebound" (India). En un pueblo del norte de India, dos amigos de la infancia se aferran al examen para entrar a la policía: no solo es empleo, es estatus, dignidad, un lugar en el mundo. Pero mientras se acercan a su meta, las presiones y las desigualdades que los rodean comienzan a fracturar el vínculo que los sostuvo toda la vida.

"The president’s cake" (Irak). Ambientada en la década de los 90 en Irak: una niña de 9 años recibe una tarea escolar que es, en realidad, una sentencia cotidiana bajo el autoritarismo: hornear un pastel para celebrar el cumpleaños de Saddam Hussein. Conseguir ingredientes en tiempos de escasez se vuelve una odisea, y fallar puede poner a su familia en peligro.

"The president's cake", producción de Irak dio un paso más hacía el Oscar. Foto: IMDB.

"Kokuho" (Japón). Arranca en Nagasaki, 1964: tras la muerte de su padre (ligado al mundo criminal), un adolescente es acogido por un célebre actor de kabuki. Crece junto al hijo del maestro y, con los años, la historia se vuelve un duelo de lealtades y rivalidades: disciplina, escándalos, gloria y traición en el camino hacia convertirse, o no en leyenda

"All That’s Left of You" (Jordania). Una saga familiar que cruza tres generaciones bajo la ocupación: la película salta en el tiempo para mostrar cómo la historia íntima (la casa, el duelo, los vínculos) se mezcla con la historia política. Lo que queda no es solo territorio: son recuerdos, pérdidas y la obstinación de seguir viviendo.

"Sentimental Value" (Noruega). Dos hermanas vuelven a lidiar con su padre, un director famoso venido a menos que quiere regresar con una película “definitiva”. Ofrece el papel principal a una de ellas; al recibir un “no”, aparece una actriz estadounidense que toma el lugar… y el proyecto se convierte en campo minado familiar: heridas viejas, competencia silenciosa y afectos que pesan como deuda.

Entre el elenco se encuentran nombres como el de Stellan Skarsgård y Elle Fanning

La película es protagonizada por Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Foto: IMDB.

"Palestine 36" (Palestina). Drama de época sobre la revuelta árabe de 1936–1939 contra el mandato británico. La historia entra por la vida cotidiana de pueblos en resistencia: decisiones imposibles, lealtades tensas y la sensación de que el futuro se está escribiendo a golpes, aun cuando nadie dimensiona el costo que vendrá después.

"No Other Choice" (Corea del Sur). Un hombre que llevaba décadas en la industria papelera es despedido sin aviso. Promete a su familia que conseguirá trabajo pronto… pero el tiempo se estira, la desesperación crece y la película se vuelve una sátira negra sobre el mercado laboral: entrevistas humillantes, competencia salvaje y un plan extremo para “crear” la vacante que necesita.

"Sirât" (España). Un padre y su hijo llegan a un rave remoto en las montañas del sur de Marruecos: buscan a una hija/hermana desaparecida. Con una foto en mano, siguen pistas entre música electrónica, comunidades nómadas y un viaje que se vuelve casi místico hacia el desierto, donde la búsqueda familiar se mezcla con una deriva existencial.

"Late Shift" (Suiza). Una noche, una enfermera entra a turno en un hospital rebasado. Lo que sigue es una carrera contra el reloj: pacientes críticos, demandas simultáneas, decisiones pequeñas que pueden cambiarlo todo. La película se pega a su cuerpo y a su respiración para mostrar el desgaste físico y emocional del sistema de salud cuando ya no hay margen.

La cinta noruega habla sobre el sistema de salud. Foto: MUBI.

"Left-Handed Girl" (Taiwán). Una madre soltera y sus dos hijas regresan a Taipéi para abrir un puesto en el mercado nocturno. La “nueva vida” trae el reencuentro con la familia materna, pero también la fricción: el abuelo, supersticioso, se obsesiona con que la niña pequeña use la mano izquierda, “la mano del diablo”. Entre trabajo, dinero y afectos rotos, la historia se vuelve retrato de mujeres sosteniendo todo a pulso.

"The Voice of Hind Rajab" (Túnez). Reconstruye, como drama, los hechos alrededor de la muerte de Hind Rajab, una niña palestina de 6 años, durante enero de 2024. La película se centra en el operativo de auxilio: llamadas, coordinación, la urgencia al teléfono y la imposibilidad de llegar a tiempo, con un enfoque en el trabajo de quienes intentan rescatar en medio del caos.

Lee también ¡Arranca temporada de premios internacionales de cine 2026 como los Oscar y los Globos de Oro!: checa el calendario oficial