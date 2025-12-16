Más Información

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

"La catalanidad en México está infiltrada": José María Murià Rouret

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

de la próxima entrega del premio Oscar, luego de que la representante nacional “No nos moverán”, no pasó a la short list de Película Internacional, dada a conocer esta tarde por parte de la Academia de EU.

Es la séptima ocasión consecutiva en que México no avanza, siendo “ROMA”, de Alfonso Cuarón en 2018), la más reciente y que incluso obtuvo la estatuilla.

La short list es una selección que se hace de las alrededor de 100 contendientes enviadas de igual número de países, de la cual saldrá la categoría final que se dará a conocer a mediados de enero.

Entre las 15 cintas internacionales accedieron

  • Sirat (España)
  • El agente secreto (Brasil)
  • Belén (Argentina)
  • Sentimental Value (Noruega)
  • Palestina 36 (Palestina)
  • No Other Choice (Corea del Sur)

¿Quiénes integran la short list rumbo al Oscar 2026?

Frankenstein”, de Guillermo del Toro, fue contemplada en la short list de Casting, Fotografía, Maquillaje, Música Original, Sonido y Efectos Visuales, donde también está el fenómeno de “Sinners”.

Conoce algunos datos curiosos que hacen de Frankenstein una producción única. Foto: Netflix
Conoce algunos datos curiosos que hacen de Frankenstein una producción única. Foto: Netflix

El fenómeno de Kpop Demon Hunters está en la lista de Canción Original con “Golden”, la cual por ahora tiene enfrente a “No place like home” y “The girl In the bubble”, interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande en “Wicked: For Good”.

rad

