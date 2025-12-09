Más Información

Investigadores ven crisis profunda en el INAH

México y Chile firman un acuerdo para trabajar en Inteligencia Artificial

“La situación del mundo sin duda es preocupante”: Amin Maalouf

“La leyenda de Rudel”, de Ricardo Castro, una historia de amor que respira en nuestro tiempo

Cierra FIL Guadalajara con alza en visitas e ingresos

Arranca CAMP_iN, iniciativa para vincular artes escénicas

Los Ángeles.— En el anuncio de nominaciones a los , que abrirá la temporada de premios 2026, el Frankenstein del mexicano es uno de los seis títulos nominados a mejor película de drama junto a Hamnet, It Was Just an Accident, Sentimental value, Sinners y The secret agent.

La película de Del Toro además le valió a Oscar Isaac su cuarta nominación a estos galardones, considerados antesala del Oscar, mientras que su compañero Jacob Elordi logró un doblete al optar a mejor actor de reparto por Frankenstein, y a protagonista de miniserie, por The Narrow Road to the De410ep North.

Pero es One battle after another la que encendió ayer la mecha de la carrera de los premios de Hollywood al liderar con nueve las candidaturas a unos Globos de Oro que consagraron el talento latino de películas como la española Sirat y la brasileña The secret agent, además de Frankenstein de Del Toro.

Leonardo DiCaprio está nominado como mejor Actor por One battle after another , a los premios que se entregarán el 11 de enero en Los Ángeles. Foto: Warner Bros. Pictures
Tras las nueve nominaciones del filme de Paul Thomas Anderson, está Sentimental value, del noruego Joachim Trier, con ocho; Sinners, de Ryan Coogler, con siete; Hamnet, de Chloè Zhao, con seis, y Frankenstein, de Del Toro, con cinco.

La producción de Anderson dominó en las categorías de cine de comedia o musical y tendrá como oponentes a mejor película de esta categoría a Blue Moon y Nouvelle Vague, ambas de Richard Linklater; Bugonia, de Yorgos Lanthimos, Marty Supreme, Josh Safdie, y No other choice, de Park Chan-Wook.

Por su trabajo en One battle after another, el actor puertorriqueño Benicio del Toro luchará por el galardón a mejor actor de reparto —entre otros con su compañero de reparto, Sean Penn— y Leonardo DiCaprio por el de protagonista —junto a Ethan Hawke (Blue Moon), Thimothée Chalamet (Marty Supreme) o George Clooney (Jay Kelly)—.

También Anderson competirá por la estatuilla a mejor dirección, un apartado en el que se encuentran Chloé Zhao, Jafar Panahi (It was just an accident), Joachim Trier, Ryan Coogler y Del Toro.

Y The secret agent, de Kleber Mendonça Filho, hizo historia al lograr por primera vez tres nominaciones para una cinta brasileña y también la primera candidatura a protagonista en la categoría masculina, para Wagner Moura.

En lo que se refiere a las interpretaciones femeninas, destacan las nominaciones de Julia Roberts (After the hunt), Renate Reinsve (Sentimental value) y Jennifer Lawrence (Die my love), como protagonistas de un filme de drama, y de Emma Stone (Bugonia), Amanda Seyfried (The testamen of Ann Lee) y Cynthia Erivo (Wicked) en película de comedia o musical.

En tv, también hay mexicanos

En las categorías de televisión, la sátira ambientada en un hotel de lujo The white Lotus consagró su éxito liderando el podio con seis candidaturas, seguida de la historia británica de una investigación criminal, Adolescence, con cinco, y la comedia de misterio Only Murders in the Building, con cuatro.

La organización reconoció en el apartado a mejor actor en una serie de drama al mexicano Diego Luna por su trabajo en Andor, de Disney, en la que es su segunda nominación a los Globos de Oro por este personaje.

