El talento mexicano brilló entre las nominaciones de los Critics Choice Awards 2026, ya que los nombres de Guillermo del Toro y Diego Luna figuran en la lista anunciada este viernes 5 de diciembre.

En estos prestigiosos premios rumbo al Oscar, que se llevarán a cabo el próximo 4 de enero, el actor de “La máquina” compite en la categoría Mejor Actor de Drama por su trabajo en “Andor”, serie del universo de "Star Wars".

En la producción, Luna interpreta a Cassian Andor, un guerrero rebelde presentado en "Rogue One", y guía al público a un viaje a su pasado para explorar, capítulo a capítulo, sus orígenes y el camino que lo convirtió en héroe. La serie cuenta con dos temporadas.

Por su parte, Del Toro obtuvo 11 nominaciones gracias a su nueva versión de "Frankenstein", protagonizada por Jacob Elordi, incluyendo una candidatura a Mejor Director, consolidándose como uno de los competidores más fuertes de la gala.

Lee también: Netflix asegura que las películas de Warner Bros. seguirán en los cines

La película con más nominaciones

La película con más nominaciones de esta edición fue “Sinners” (Warner Bros.), el drama de horror dirigido por Ryan Coogler, que arrasó con 17 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para Michael B. Jordan.

En segundo lugar se ubicó “One Battle After Another” (Warner Bros.), de Paul Thomas Anderson, con 14 candidaturas.

Lee también: Muerte de Eduardo Manzano: Famosos como María Sorté, Mariana Botas y Andrea Torre, lloran la partida del actor

Aquí la lista completa de nominados:

​Lista de nominaciones en cine

Mejor Actor

Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)

Leonardo DiCaprio – One Battle After Another (Warner Bros.)

Joel Edgerton – Train Dreams (Netflix)

Ethan Hawke – Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan – Sinners (Warner Bros.)

Wagner Moura – The Secret Agent (Neon)

Mejor Actriz

Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Chase Infiniti – One Battle After Another (Warner Bros.)

Renate Reinsve – Sentimental Value (Neon)

Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)

Emma Stone – Bugonia (Focus Features)

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro – One Battle After Another (Warner Bros.)

Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)

Paul Mescal – Hamnet (Focus Features)

Sean Penn – One Battle After Another (Warner Bros.)

Adam Sandler – Jay Kelly (Netflix)

Stellan Skarsgård – Sentimental Value (Neon)

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning – Sentimental Value (Neon)

Ariana Grande – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value (Neon)

Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)

Wunmi Mosaku – Sinners (Warner Bros.)

Teyana Taylor – One Battle After Another (Warner Bros.)

Mejor actor/actriz joven

Everett Blunck – The Plague (Independent Film Company)

Miles Caton – Sinners (Warner Bros.)

Cary Christopher - Weapons (Warner Bros.)

Shannon Mahina Gorman – Rental Family (Searchlight Pictures)

Jacobi Jupe – Hamnet (Focus Features)

Nina Ye – Left-Handed Girl (Netflix)

Mejor director

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (Warner Bros.)

Ryan Coogler – Sinners (Warner Bros.)

Guillermo del Toro – Frankenstein (Netflix)

Josh Safdie – Marty Supreme (A24)

Joachim Trier – Sentimental Value (Neon)

Chloé Zhao – Hamnet (Focus Features)

Mejor diseño de vestuario

Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)

Malgosia Turzanska – Hamnet (Focus Features)

Lindsay Pugh – Hedda (Amazon MGM Studios)

Colleen Atwood, Christine Cantella – Kiss of the Spider Woman (Lionsgate/Roadside Attractions)

Ruth E. Carter – Sinners (Warner Bros.)

Paul Tazewell – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Mejor maquillaje y cabello

Flora Moody, John Nolan – 28 Years Later (Sony Pictures)

Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)

Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – Sinners (Warner Bros.)

Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal – The Smashing Machine (A24)

Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins – Weapons (Warner Bros.)

Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Mejores efectos visuales

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fire and Ash (20th Century Studios)

Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson – F1 (Apple Original Films)

Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell – Frankenstein (Netflix)

Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland, Kirstin Hall – Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures)

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean – Sinners (Warner Bros.)

Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé, Guy Williams – Superman (Warner Bros.)

Mejor película animada

Arco (Neon)

Elio (Pixar Animation Studios)

In Your Dreams (Netflix)

KPop Demon Hunters (Netflix)

Little Amélie or the Character of Rain (GKIDS)

Zootopia 2 (Walt Disney Animation Studios)

Mejor comedia

The Ballad of Wallis Island (Focus Features)

Eternity (A24)

Friendship (A24)

The Naked Gun (Paramount)

The Phoenician Scheme (Focus Features)

Splitsville (Neon)

Mejor película extranjera

It Was Just an Accident (Neon)

Left-Handed Girl (Netflix)

No Other Choice (Neon)

The Secret Agent (Neon)

Sirāt (Neon)

Belén (Amazon MGM Studios)

Mejor canción

“Drive” – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin – F1 (Apple Original Films)

“Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)

“I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Sinners (Warner Bros.)

“Clothed by the Sun” – Daniel Blumberg – The Testament of Ann Lee (Searchlight Pictures)

“Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner – Train Dreams (Netflix)

“The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz – Wicked: For Good (Universal Pictures)

Lista de nominados a series de televisión

Mejor serie de drama

Alien: Earth (FX)

Andor (Disney+)

The Diplomat (Netflix)

Paradise (Hulu)

The Pitt (HBO Max)

Pluribus (Apple TV)

Severance (Apple TV)

Task (HBO Max)

Mejor actor de drama en una serie

Sterling K. Brown – Paradise (Hulu)

Diego Luna – Andor (Disney+)

Mark Ruffalo – Task (HBO Max)

Adam Scott – Severance (Apple TV)

Billy Bob Thornton – Landman (Paramount+)

Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz de drama en una serie

Kathy Bates – Matlock (CBS)

Carrie Coon – The Gilded Age (HBO Max)

Britt Lower – Severance (Apple TV)

Bella Ramsey – The Last of Us (HBO Max)

Keri Russell – The Diplomat (Netflix)

Rhea Seehorn – Pluribus (Apple TV)

Mejor actor de reparto drama en serie de drama

Patrick Ball – The Pitt (HBO Max)

Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV)

Ato Essandoh – The Diplomat (Netflix)

Wood Harris – Forever (Netflix)

Tom Pelphrey – Task (HBO Max)

Tramell Tillman – Severance (Apple TV)

Mejor actriz de reparto drama en serie de drama

Nicole Beharie – The Morning Show (Apple TV)

Denée Benton – The Gilded Age (HBO Max)

Allison Janney – The Diplomat (Netflix)

Katherine LaNasa – The Pitt (HBO Max)

Greta Lee – The Morning Show (Apple TV)

Skye P. Marshall – Matlock (CBS)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Elsbeth (CBS)

Ghosts (CBS)

Hacks (HBO Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Righteous Gemstones (HBO Max)

The Studio (Apple TV)

Mejor actor en una serie de comedia

Adam Brody – Nobody Wants This (Netflix)

Ted Danson – A Man on the Inside (Netflix)

David Alan Grier – St. Denis Medical (NBC)

Danny McBride – The Righteous Gemstones (HBO Max)

Seth Rogen – The Studio (Apple TV)

Alexander Skarsgård – Murderbot (Apple TV)

Mejor actriz en una serie de comedia

Kristen Bell – Nobody Wants This (Netflix)

Natasha Lyonne – Poker Face (Peacock)

Rose McIver – Ghosts (CBS)

Edi Patterson – The Righteous Gemstones (HBO Max)

Carrie Preston – Elsbeth (CBS)

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Ike Barinholtz – The Studio (Apple TV)

Paul W. Downs – Hacks (HBO Max)

Asher Grodman – Ghosts (CBS)

Oscar Nuñez – The Paper (Peacock)

Chris Perfetti – Abbott Elementary (ABC)

Timothy Simons – Nobody Wants This (Netflix)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Danielle Brooks – Peacemaker (HBO Max)

Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)

Janelle James – Abbott Elementary (ABC)

Justine Lupe – Nobody Wants This (Netflix)

Ego Nwodim – Saturday Night Live (NBC)

Rebecca Wisocky – Ghosts (CBS)

Mejor serie extranjera

Acapulco (Apple TV)

Last Samurai Standing (Netflix)

Mussolini: Son of the Century (MUBI)

Red Alert (Paramount+)

Squid Game (Netflix)

When No One Sees Us (HBO Max)

Mejor serie animada

Bob’s Burgers (Fox)

Harley Quinn (HBO Max)

Long Story Short (Netflix)

Marvel Zombies (Disney+)

South Park (Comedy Central)

Your Friendly Neighborhood Spider-Man (Disney+)