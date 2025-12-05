Más Información

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Libreros y editores impulsan Ley para acceder a la tasa cero

Festival de Jazz de Polanco prepara un fin de semana con grandes representantes del género

Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

El Niño Dios del nacimiento ya también viene de China...

El coloso del entretenimiento Netflix aseguró este viernes que las películas de Warner Bros. seguirán emitiéndose en la gran pantalla, aunque matizó que las ventanas de exclusividad "evolucionarán" para mejorar la accesibilidad al consumidor.

El director ejecutivo de la plataforma, Ted Sarandos, insistió en una conferencia con inversores que no muestra "oposición a las películas en los cines" y espera estrenar filmes de Warner Bros. en salas si completa el acuerdo de 82.700 millones de dólares para el adquirir el estudio y HBO Max, según informó Variety.

Sarandos precisó aun así que la empresa de contenido en línea encuentra discrepancias en cuanto a las largas ventanas de exclusividad que tienen los largometrajes en la gran pantalla, antes de estar disponible en las plataformas.

Aun así, insistió en que la empresa "no consideraría esto un cambio de enfoque para las películas de Netflix ni para las de Warner", argumentó.

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82.700 millones de dólares, según anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.

La oferta final del coloso del entretenimiento se impuso a otras jugosas ofertas realizadas por titanes de medios como Paramount, que junto a Comcast eran los tres interesados en la adquisición de Warner Bros. Discovery.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

El catálogo incluirá producciones de HBO como "The Big Bang Theory", "The Sopranos" o "Game of Thrones", o películas como "The Wizard of Oz" y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como "Wednesday", "Money Heist", "Bridgerton" o "Adolescence".

