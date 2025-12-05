Tras conocerse la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, pionero del entretenimiento en streaming, diversas figuras de la industria cinematográfica han manifestado su preocupación por las implicaciones que esta fusión podría tener.

Uno de ellos es Mark Ruffalo, quien publicó en sus redes sociales un mensaje en el que advierte que la unión entre ambas compañías pone en riesgo derechos fundamentales, particularmente la libertad de expresión.

“El Comité para la Primera Enmienda se formó para luchar por nuestro derecho a la libertad de expresión. Una fusión con WBD lo pone en riesgo”, escribió el actor recordado por filmes como “El precio de la verdad” y “En primera plana”.

Ruffalo, conocido por su defensa de causas relacionadas con la justicia climática, económica y social, así como por sus críticas a la privatización educativa, la persecución de contenidos LGBTIQ+ en escuelas y la retórica antiinmigrante en Estados Unidos, ha sido una de las voces más activas en torno al tema.

Por su parte, la actriz y activista Jane Fonda, recordada por títulos como “Descalzos por el parque” y “Nosotros en la noche”, también alertó en un artículo de opinión publicado en The Ankler sobre los riesgos que representa la operación, sin importar si la adquisición proviene de Netflix, Paramount Skydance, Comcast NBCUniversal o incluso un “fondo soberano de Oriente Medio”.

“La amenaza de esta fusión, en cualquier forma, supone una escalada alarmante en una crisis de consolidación que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público al que sirve y, potencialmente, a la propia Primera Enmienda”, escribió.

“Una consolidación a esta escala sería catastrófica para una industria basada en la libertad de expresión, para los trabajadores creativos que la impulsan y para los consumidores que dependen de un ecosistema mediático libre e independiente para comprender el mundo”, añadió.

Fonda advirtió que esta concentración empresarial afectaría directamente a actores, escritores, directores, editores, diseñadores, animadores y técnicos que ya enfrentan dificultades para encontrar empleo, pues disminuiría la demanda de sus habilidades y daría a las corporaciones un poder capaz de presionar o debilitar a gremios como SAG-AFTRA, WGA, PGA, DGA, IATSE, entre otros.

Las inquietudes de Ruffalo y Fonda también han sido respaldadas por el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA), que expresó dudas sobre el futuro del cine debido al historial de Netflix de priorizar los estrenos en su plataforma en lugar de en salas de cine. Aun así, la compañía asegura que no modificará el funcionamiento tradicional de los estudios hollywoodenses.

“El sindicato planea reunirse con Netflix para discutir sus importantes preocupaciones sobre la adquisición de Warner Bros. por parte del servicio de streaming”, precisó la organización.

Asimismo, un grupo de actores y productores de la industria envió una carta abierta urgente al Congreso para advertir sobre un posible colapso económico e institucional en Hollywood si Netflix concreta la compra de Warner Bros. Discovery, según informó Variety.

La carta fue remitida por correo electrónico a legisladores de ambos partidos por un colectivo anónimo que se identificó como “productores de largometrajes preocupados”.