El cineasta mexicano afirmó este viernes que el debate sobre la migración atraviesa "un momento atroz" marcado por políticas duras y una polarización social, al tiempo que reivindicó el papel del cine para dar "una segunda narrativa".

En un encuentro con la prensa en el marco de la 22 edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech (sur de Marruecos), Del Toro señaló que el mundo vive "un momento atroz" no solo en política sino también en la percepción de la migración.

El mexicano, triple ganador del Oscar, será homenajeado en el Festival de Cine de Marrakech, donde además se proyectará su más reciente película "Frankenstein", que está basada en la célebre novela homónima de Mary Shelley (1797-1851), con el característico estilo cinematográfico del director, que mezcla el terror, la fantasía y una exuberante y personal imaginería visual.

Preguntado sobre el debate migratorio y las estrictas políticas adoptadas por Estados Unidos, el cineasta mexicano consideró que los discursos que culpan a los migrantes de los problemas nacionales "han tenido éxito a lo largo de décadas", discursos que -apuntó- continuarán reproduciéndose porque son usados por "los que están en el poder".

"Siempre lo hacen los que están al mando, porque dicen que el problema no viene de nosotros, los millonarios o los multimillonarios. (...) Y la gente parece, por alguna razón instintiva y demoníaca, preferir culpar a la gente de al lado que a la gente de arriba", lamentó.

En este momento que calificó de "crítico", el realizador mexicano defendió el papel de las artes y el cine para "ofrecer la posibilidad de comprender que existe una segunda narrativa" capaz de generar empatía. Recordó también que esta idea está presente en la obra de Shelley en "Frankenstein" y en su adaptación cinematográfica.

"Una de las cosas que Shelley intenta decir en el libro y (en) la película es que ya han escuchado la historia de mi creador, ahora les contaré la mía. Eso por sí solo ofrece la posibilidad de comprender que siempre existe la otra cara. Pero sí, a nivel político, a nivel social, la posibilidad de reconocernos en el otro se vuelve cada vez más difícil cuanto más se polariza, por supuesto, lo cual es absolutamente inhumano", subrayó.

En otro encuentro con el público durante el festival, Del Toro confesó que siempre ha considerado "Frankenstein" como su "iglesia", el libro en el que más se ha reconocido y que, según dijo, le provocó una suerte "éxtasis religioso".

El cineasta describió su nueva adaptación cinematográfica como una obra intertextual, construida a partir del diálogo entre la novela de Shelley, su propia biografía y la de la autora.

Durante la conversación, Del Toro volvió además a criticar el uso indiscriminado de la inteligencia artificial y subrayó la necesidad de "no ceder a la máquina".

"Frankenstein" de Del Toro debutó en el Festival de Venecia el 30 de agosto pasado, y desde entonces se ha proyectado en algunos cines y foros culturales de distintos países.

Desde su debut con "Cronos", que se proyectó en la sección Zabaltegi en 1994, Del Toro dirigió filmes como 'El espinazo del diablo' (2001), 'El laberinto del fauno' (2006), 'Mimic' (1997), 'Hellboy' (2004), 'Pacific Rim' (2013) y 'La forma del agua' (2017), que fue nominada a 13 premios Oscar.

