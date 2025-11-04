Guillermo del Toro fue el motivo que llevó a Alinne Hernández, fanática del director, sin invitación, sin pase y solo armada con su claqueta de estudiante de cine, logró entrar Colegio de San Ildefonso, decidida a cumplir un sueño de conseguir su firma.

Horas más tarde lo consiguió. Pese al frío de la CDMX, el cineasta mexicano le firmó la claqueta y el brazo, y esa firma terminó convirtiéndose en un tatuaje que quedará en su piel para siempre.

“Yo no buscaba una foto ni un saludo, solo quería su bendición para seguir estudiando cine. Cuando me dijo que sí, sentí que todo valía la pena”, contó Alinne a EL UNIVERSAL.

El encuentro ocurrió durante la presentación especial de “Frankenstein”, la nueva película de Guillermo del Toro organizada por Netflix en el histórico Colegio de San Ildefonso, en la Ciudad de México.

El director tapatío volvió a su país acompañado de Oscar Isaac y Jacob Elordi, protagonistas de su nueva cinta, a pocos días del estreno mundial del filme, programado para el 7 de noviembre en la plataforma de streaming.

Estudiante de cine logra conseguir la firma de Guillermo del Toro como una "bendición". Foto: Marlem Suárez/ EL UNIVERSAL.

El milagro frente al Templo Mayor

Alinne, estudiante de cine, había intentado participar en un concurso para asistir, pero no alcanzó lugar. Aun así, decidió ir al recinto con la esperanza de ver pasar al director que marcó su vocación.

“Me acerqué al staff y les dije que no quería entrar, solo que por favor le hicieran llegar mi claqueta para que me la firmara. Me dijeron que no se podía y me fui resignada”, recordó.

Pero unos minutos después, mientras se alejaba por la esquina del Templo Mayor, una integrante del equipo de seguridad la alcanzó: “Amiga, ¿quieres pasar?”. Le dio un gafete improvisado y logró acceder al evento.

Dentro del recinto, Guillermo del Toro la recibió con la amabilidad que lo distingue y firmó su claqueta y su brazo. También Oscar Isaac y los hermanos Roy y Arturo Ambriz, creadores de “Soy Frankelda”, dejaron su dedicatoria en su piel.

Después de conocer a su ídolo, la estudiante de 27 años decidió tatuarse la firma del ganador del Premio Óscar para recordar por siempre el momento.

“Cada vez que dude de si vale la pena hacer cine en México, voy a verla y recordar que sí se puede”, asegura.

