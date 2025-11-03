Muy pocas personas despiertan entre sus fanáticos el cariño que genera Guillermo del Toro. Bastó que se diera a conocer la noticia de que el cineasta visitaría México para promocionar su nueva película, "Frankenstein", para que el evento se convirtiera en uno de los más esperados.

Desde primera hora de este lunes, y según se puede ver en videos que circulan en redes sociales, las calles aledañas al Colegio de San Ildefonso ya registraban enormes filas de admiradores que esperaban con ansias al ganador del Oscar.

Bajo el sol y entre gritos de emoción, los asistentes aguardaban con carteles, libros, fotografías y hasta algunos muñecos de los monstruos que el mexicano ha llevado a la pantalla grande.

Lee también“Frankenstein” y otros estrenos que no puedes dejar pasar de ver en Netflix esta semana de noviembre

Cuando finalmente apareció, los aplausos se multiplicaron. “¡Guillermo, Guillermo!”, se podía oír de entre los asistentes mientras el tapatío avanzaba por la alfombra negra. Pero lejos de limitarse a saludar a la distancia, se detuvo a convivir con su gente: repartió autógrafos, fotografías y hasta abrazó a quienes lograron acercarse.

Del Toro no estuvo solo, y es que en imágenes difundidas en plataformas como X o Tik Tok se pudo observar a los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi, protagonistas de la cinta, desfilando por el lugar.

Elordi, siguiendo el ejemplo del cineasta, se acercó a los fans, firmó algunos objetos y hasta posó para las selfies, un gesto que agradecieron sus seguidoras.

Lee también "Frankenstein", de Guillermo del Toro, arrasa en la Cineteca y se convierte en una de las películas más vistas