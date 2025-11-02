Más Información

Comienza noviembre y lo sabe. La plataforma de streaming abre el penúltimo mes del año con una combinación explosiva de estrenos que van desde el terror, drama histórico y hasta animación.

Entre los estrenos destacados están: “Frankenstein”, la nueva película de Guillermo del Toro, que llega tras su paso por cines, o “Muerte por un rayo”, miniserie inspirada en hechos reales que promete atrapar a los amantes del suspenso político.

  • “Muerte por un rayo”: obsesión, poder y tragedia (6 de noviembre)

Esta es una miniserie basada en una historia real que marcó la política estadounidense del siglo XIX. Es protagonizada por Michael Shannon, Betty Gilpin, Matthew Macfadyen y Nick Offerman.

En la historia recrean la vida del presidente James Garfield y su excéntrico admirador Charles Guiteau, cuya obsesión lo llevó a tomar una decisión fatal que cambió el rumbo de la historia estadounidense.

Dirigida con una mirada crítica sobre el poder y la locura, esta producción combina historia, tensión y drama psicológico, convirtiéndose en uno de los títulos más interesantes del mes.

  • “Los tipos malos: Malos comienzos” (6 de noviembre)

Para los más pequeños (y también los adultos que nunca crecen), Netflix estrenará “Los tipos malos: Malos comienzos”, serie precuela de la exitosa película animada de DreamWorks Animation.

En esta nueva aventura, Wolf y su peculiar banda se encuentran en los inicios de su carrera criminal, soñando con dominar la lista de “Lo peor de lo peor”. Con humor, caos y personajes entrañables, esta producción promete diversión familiar.

  • “Frankenstein” (7 de noviembre)

Después de su paso por tiempo limitado en salas de cine mexicanas, Guillermo del Toro traerá a Netflix su más reciente obra maestra: “Frankenstein”, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth.

Inspirada en la novela de Mary Shelley, la cinta reinterpreta el clásico de la literatura con el inconfundible estilo gótico del director mexicano. La historia seguirá a Víctor, un médico obsesionado con desafiar las leyes de la vida.

Es así que crea a una criatura que nace de su ambición: un ser condenado a la soledad y al rechazo. El filme ha destacado por ser visualmente deslumbrante y emocionalmente devastador y es uno de los estrenos más esperados del año.

Otros estrenos destacados de la semana

Además de estos títulos, también suma nuevas producciones para todos los gustos:

  • “Heweliusz” (Estreno: 5 de noviembre)
  • “El show de Vince Staples” (Temporada 2) – Estreno: 6 de noviembre
  • “Mango” (Estreno: 7 de noviembre)
  • “Dr. Seuss: Los Sneetches” (Estreno: 3 de noviembre)
