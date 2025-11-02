El frío comienza a sentirse en la Ciudad de México (CDMX) y la Navidad llega al streaming con cinco películas que Netflix acaba de estrenar este fin de semana. Estos títulos forman parte de su catálogo previo a la llegada de Santa Claus.

Esta temporada, ya sea que busques drama, romance o comedia, estas historias decembrinas te harán sentir como en pleno 25 de diciembre: junto al árbol, los regalos y toda la familia reunida para la cena.

Estrenos de películas navideñas en Netflix

"Sorpresa de Navidad" (2022)

En esta historia navideña, tras vivir un desamor, Emily decide regresar a su pueblo natal para pasar las fiestas con su familia. Pero al llegar, nota que sus vecinos, liderados por su mejor amigo de la infancia, disfrutan de la Navidad.

Su reencuentro con esta época la lleva a participar en competencias locales y, poco a poco, a descubrir que hay nuevas oportunidades para el amor en la época “más feliz del año”.

El filme cuenta con las actuaciones de Lacey Chabert, Wes Brown y Stephen Tobolowsky.

Sorpresa de Navidad: Vecinos inesperados (2023)

En esta secuela navideña, Emily y Jared esperan celebrar juntos otra Navidad en Evergreen Lane en paz, pero la llegada de una familia de influencers desata una competencia sin igual entre vecinos por el título a la mejor casa decorada.

La rivalidad lleva a toda la comunidad a un frenesí de luces, risas y momentos llenos de comedia, donde todos descubren el verdadero valor de las festividades.

"Nuestra historia de Navidad" (2024)

En esta historia, unos padres son visitados por su hija y su novio durante las fiestas. A lo largo de la reunión, la pareja recordará cómo ambos, sin saberlo, se enamoraron de su mayor rival.

Este romance con tintes de drama cuenta con las actuaciones de Nikki DeLoach, Warren Christie, Gavin Langelo y Sydney Scotia.

"Navidad bajo las luces" (2024)

Este romance decembrino nos muestra la historia de Emily, quien decide ayudar a su hermano a organizar el carnaval del que su madre se encargaba. Juntos crean una mágica exhibición de luces que reúne a toda la comunidad.

Sin embargo, el proceso la conecta inesperadamente con un artista local, reavivando su espíritu navideño y su fe en el amor.

"Todo lo que necesito para Navidad" (2024)

Netflix da inicio a la Navidad con esta historia donde Maggie, una cantante y compositora que batalla con la era digital, decide volver a la granja de sus padres. Allí conoce a Archer, un emprendedor que, al igual que ella, regresa para las fiestas decembrinas.

A medida que se conocen, ambos descubren que las diferencias pueden convertirse en puntos de unión, recordando que la Navidad también es una época para conectar corazones.

A 53 días de Navidad, estos son los estrenos que desde ya puedes disfrutar para darle la bienvenida a la temporada con el mejor contenido de películas navideñas y el extenso catálogo que Netflix tiene para ti.

