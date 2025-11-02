Más Información

Halloween y la cancelación del concierto de Morrisey, en los memes de la semana

Día de muertos: ni tan antiguo ni tan prehispánico

Los muertos al cajón y los vivos al fiestón

La invención de la calavera Garbancera y La Catrina

El arqueólogo: adelanto de la nueva novela de César Aira

Un desmadre funcional: entrevista a Amaury Colmenares

A punto de estrenarse su quinta y última temporada, “” ha acaparado los titulares, pero esta vez no por algún adelanto o revelación relacionada con la trama, sino por los problemas legales que enfrentarían a dos de sus protagonistas.

De acuerdo con información del "Daily Mail", habría presentado una denuncia contra , su compañero de reparto en la exitosa serie, por presunto hostigamiento durante el rodaje.

"Millie Bobby Brown presentó una denuncia por acoso laboral e intimidación antes de que comenzara el rodaje de la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación duró meses", publicó el medio británico.

Aunque no se han dado a conocer los detalles de las acusaciones, fuentes citadas por el medio aseguraron que todo se debió a un conflicto dentro del set y que, incluso, la intérprete de Once obligó a Netflix a iniciar una investigación interna.

Hasta el momento ni los actores ni la plataforma han hecho declaraciones al respecto; sin embargo, personas cercanas a la producción revelaron al medio que, durante todo el rodaje, la joven actriz estuvo acompañada por un representante personal para garantizar su comodidad.

Antes de que este conflicto saliera a la luz, Brown y Harbour mantenían una relación paternal que trascendió la pantalla. En 2021, declaró al podcast "That Scene with Dan Patrick" que sentía un preocupación real por Millie, pues la había conocido siendo apenas una niña:

“La conozco desde que tenía 12 años y siempre me ha preocupado su repentina fama. Tengo un sentimiento de protección real hacia ella”, dijo.

A este contexto se suman los problemas personales de Harbour, quien recientemente confirmó su separación de la cantante Lily Allen, por supuestas infidelidades.

