Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

El  Niño Dios del nacimiento ya también viene de China...

"Europa no ha sido solidaria con los migrantes": Serrat

Talento taiwanés llega a la FIL Guadalajara con libros sobre duelo, manga y ciencia ficción

El “skyline” de Qatar sumará un edificio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

, el gigante del entretenimiento streaming, anunció esta mañana la compra de Warner Bros. Discovery por 82 mil 700 millones de dólares, con lo que el pionero del streaming de cine y series, se hace cargo de uno de los estudios más antiguos y preciados de Hollywood incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max.

Principalmente la pugna por los históricos estudios y sus derivados también estaba entre Paramount y Comecast, este último buscando fusionar NBCUniversal con Warner Bros, pero finalmente se aceptó la oferta de Netflix.

La compra busca unir la innovación y alcance global de Netflix con el legado de narrativa de más de un siglo de Warner Bros., con el objetivo de entretener al mundo con una oferta más completa, aseguró el director general de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado.

Con esta adquisición, Netflix se hace de un sólido, rico y variado catálogo de películas y series, uno de los más grandes del entretenimiento global en el que se incluyen franquicias cinematográficas y televisivas de enorme peso: universo de superhéroes, sagas populares, clásicos del cine y la televisión.

Así mismo, la convergencia entre el catálogo original de Netflix y el de HBO Max, permitirá pasar de ser una plataforma con fuerte producción original a controlar una biblioteca histórica y rentable, ofreciendo una selección más amplia y diversa que combine clásicos y novedades, ideal para diferentes públicos.

Franquicias de renombre como “El señor de los anillos”, “Harry Potter”, “Jugo de Tronos” o el universo de superhéroes de DC Comics, ayudará en los esfuerzos de Netflix por competir contra los también gigantes Disney y Paramount.

Pero no todo es miel sobre hojuelas

El acuerdo deberá superar revisiones regulatorias en Estados Unidos y posiblemente en otros mercados alrededor del globo por su tamaño e implicaciones antimonopólicas.

Además integrar dos catálogos tan distintos y diversos podría generar tensiones: decisiones sobre qué conservar, qué adaptar, qué relanzar. Los gustos globales y locales podrían influir en cómo se regule el nuevo contenido.

También existe incertidumbre sobre cómo afectará al modelo tradicional de estrenos cinematográficos aunque Netflix asegura que mantendrá los lanzamientos en cines de los filmes de Warner Bros., su preferencia histórica ha sido el streaming.

Una de las posibles ventajas más allá de las opciones de contenido, principalmente para los usuarios, será la posibilidad de unificar plataformas y bajo un mismo servicio podrían convivir los contenidos que antes estaban fragmentados. Aunque algunos contenidos podrían perderse en el mar de catálogo, especialmente títulos nicho o menos populares.

