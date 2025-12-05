Más Información

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Libreros y editores impulsan Ley para acceder a la tasa cero

Festival de Jazz de Polanco prepara un fin de semana con grandes representantes del género

Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

El Niño Dios del nacimiento ya también viene de China...

Amigos y compañeros de profesión han usado sus redes sociales para despedirse del genial, una leyenda del mundo del espectáculo en México, quien falleció en la madrugada de hoy a los 87 años, cerrando de esta forma uno de los capítulos más importantes de la comedia.

Su hijo Ariel Manzano expresó su sentir en una publicación donde habló de las virtudes de su padre y destacó lo disciplinado, metódico, alegre y amoroso que era, por lo cual se sentía afortunado de haberlo tenido como padre.

“Con todo mi amor, reconocimiento y admiración, gracias por haber dibujado una sonrisa en cada uno de los integrantes de las familias mexicanas e hispanos a través de la magia del humor tan creativo y original que siempre utilizaste”, escribió Ariel Manzano.

Con un video donde aparece junto a Eduardo Manzano haciendo los personajes de "El Chachalaco" y "Cepillín", la actriz María Sorté compartió su experiencia al lado del comediante, quien —aseguró— fue uno de los que confió en ella y la apoyó.

“Él fue una de las primeras personas que me dio la oportunidad de hacer comedia en televisión, en su ‘Show de Eduardo II’. Siempre lo recordaré con agradecimiento y una sonrisa”, escribió Sorté.

La actriz María Sorté despide al actor Eduardo Manzano.
Sus compañeros del programa Una familia de diez también hicieron lo propio, ya que a lo largo de casi dos décadas el elenco de esta historia verdaderamente se convirtió en una familia, por lo que no dudaron en expresar su dolor al decirle adiós al comediante.

"Te amo Tata! Y gracias por tanto", es lo que escribió Jessica Segura,recordando a su personaje de Tecla, quién era la hija no reconocida de Don Arnoldo (Eduardo Manzano). Segura explicó que desde niña admiró el trabajo del actor, por lo que fue un privilegio haberlo conocido y además trabajar con él: "Sólo tengo agradecimiento y amor, siempre recordaré tus chistes, lo mucho que disfrutabas comer, tus historias, el amor con el que hacías tu trabajo, lo bondadoso y bien compañero, te llevo en el corazón".

Jessica Segura se despide de Eduardo Manzano, con quien trabajó en "Una familia de diez".
Mariana Botas, Martina en la serie, expresó su dolor por la partida de quien ella consideraba su abuelito, no sólo en la ficción también en la vida real, además dijo lo mucho que lo admiraba y lo divertido que era estar al lado de él, por lo que esperaba volverlo a encontrar cuando su momento de partir llegue.

Mariana Botas despide en redes al actor Eduardo Manzano.
"Descansa Eduardo Manzano. Abuelo Arnoldo, siempre te voy a extrañar.Gracias por todo lo aprendido y lo vivido...", escribió Andrea Torre, la Nena de "Una familia de diez", sobre una fotografía donde aparece al lado del actor dándole un abrazo.

Andrea Torre y Eduardo Manzano, la actriz lo despide en Instagram.
Con fotografías de Eduardo Manzano en distintas etapas del programa,el actor Moisés Iván recordó que fueron 18 años de enseñanzas, bromas y canciones, por lo cual lo iba a extrañar mucho.

"Se va al cielo mi abuelo come tamales, vuela alto Lalo, se va el gran comediante, se va un grande de los grandes, pero se va un gran ser humano, te voy a extrañar mucho Lalo, gracias por tanto", expresó quien da vida a Aldolfo, el marido hippie de la Nena, en "Una familia de diez".

