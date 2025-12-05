Más Información

Ola China oscurece Navidad de artesanos

Ola China oscurece Navidad de artesanos

“Europa no ha sido solidaria con los migrantes”: Serrat

“Europa no ha sido solidaria con los migrantes”: Serrat

Talento taiwanés llega a la FIL Guadalajara con libros sobre duelo, manga y ciencia ficción

Talento taiwanés llega a la FIL Guadalajara con libros sobre duelo, manga y ciencia ficción

El “skyline” de Qatar sumará un edificio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo

El “skyline” de Qatar sumará un edificio de la arquitecta mexicana Frida Escobedo

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

En medio del desorden Serrat se retira de su charla en la FIL Guadalajara pero regresa

Anuncian ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

Anuncian ganador del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2025

El actor y comediante Eduardo Manzano, "El Polivoz", falleció a los 87 años, informó su hijo Lalo Manzano a través de redes sociales, donde le dedicó una emotiva despedida en la que destacó su talento.

"Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño", se lee.

Eduardo Manzano, conocido como "El Polivoz", nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en la radio y el teatro como imitador de voces, inspirado por figuras como José Ángel Espinoza "Ferrusquilla".

En 1959 participó en el programa "La Hora del Imitador", donde conoció a Enrique Cuenca, con quien formó el dúo cómico "Los Polivoces" tras un empate en el concurso.

Inicialmente un trío que se convirtió en dúo en 1960, debutaron en el Teatro Ideal y rápidamente destacaron por su talento en caracterizaciones y humor vocal.​

Durante las décadas de 1960 y 1970, "Los Polivoces" alcanzaron la cima de la fama con su programa de televisión homónimo, transmitido en México y Latinoamérica, y películas como "Agarrando parejo" (1964), "Tres mil kilómetros de amor" (1967) y "El aviso inoportuno" (1968).

Crearon personajes icónicos como el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y "Wash and Wear", consolidándose como íconos de la comedia mexicana; Manzano manejaba la administración del dúo, asegurando contratos y giras exitosas.​​

En décadas posteriores, Manzano continuó su trayectoria en cine y televisión con filmes como "Escuela para brujas" (1990) y "Yo hice a Roque III" (1993), y en 2007 interpretó a Arnoldo López en la serie "Una familia de diez" junto a Jorge Ortiz de Pinedo.

Prestó su voz para animaciones como Nikté y participó en obras teatrales, manteniendo su legado como maestro de la imitación hasta bien entrado el siglo XXI. A sus 82 años, en 2021, fue hospitalizado por una infección biliar, reviviendo la nostalgia por su aporte al humor mexicano.

rad

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]