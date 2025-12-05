Eduardo Manzano estuvo hospitalizado y en calidad de detenido cuando enfrentó a unos ladrones que pretendían asaltarlo, los hechos ocurrieron en agosto de 1998 en un establecimiento fotográfico ubicado en la colonia Roma

El actor, de entonces 65 años fue le­sionado cuando se enfren­tó a tiros con tres sujetos, recibió dos impactos de bala, uno en la pierna derecha y otro en el ab­domen, mientras que él le dio dos balazos en la cabeza a uno de los asaltantes, provocándole la muerte.

"Al defenderse sacó su arma calibre 380 y abrió fuego dando muerte a uno de ellos en tanto que otros dos delincuentes se escaparon del lugar".

Según testigos los delincuentes entraron al negocio para saltar tanto a la clientela como el propietario del lugar, en ese momento Manzano se encontraba ahí y por ello trató de impedirlo por lo que repelió la agresión disparando en contra de los tres sujetos.

El cómico Eduardo Manzano fue trasladado al hos­pital de Polanco, luego de ser agredido por delincuentes en agosto de 1998. Hemeroteca EL UNIVERSAL.

Se armó una balacera en el interior del establecimiento fotográfico, los maleantes se escaparon en un vehículo propiedad del local comercial el cual fue encontrado, minutos después llegó la policía.

El actor, quien fue reportado en estado grave pero estable, había recibido un homenaje en Plaza Galerías, ahí habló de su talento nato para hacer reír.

"Gracias a Dios tengo los dones y la creatividad para hacerlo, yo voy a proponer comicidad sin caer en lo grotesco, en lo sucio, y lo asqueroso, que es lo que he hecho toda mi vida. Dios me dotó para imitar voces, canto bien, eso me hizo decidir entrar a la comedia actuada. Los cómicos actuales tienen muchas fallas, no tienen buena dicción y dicen una cosa por otra", opinó entonces sobre algunos comediantes.

Después de que el actor fue atacado, su esposa fue informada vía telefónica, y ella lo defendió, pidió que no lo tacharan como un asesino, pues se trató de una legítima defensa, pues era su vida o la del ladrón.

Eduardo Manzano falleció a los 84 años, fue un referente de comicidad en México, y aunque su esplendor fue en la década de los 60 y 70, había ganado seguidores en la actualidad por su interpretación de don Arnoldo en la serie "Una familia de diez".

rad