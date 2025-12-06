Más Información

Ser parte, agradecer y contribuir: una vida con la Universidad

Ser parte, agradecer y contribuir: una vida con la Universidad

“Que el México de los libros le gane al México de las armas”: Serrat

“Que el México de los libros le gane al México de las armas”: Serrat

Íntimo, complejo y multifacético, “El Corcito” en un riguroso catálogo de arte

Íntimo, complejo y multifacético, “El Corcito” en un riguroso catálogo de arte

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

está arrasando en la . En uno de los stands se vende a poco más de mil pesos el libro con el making of de “Frankenstein”, su más reciente película, y está volando.

Con un costo de 1,200 pesos, la edición en español se ha vuelto objeto de deseo para los amantes del cine.

A la par, varios fans del llamado"Gordo esperan que una conocida marca lance figuras de réplica totalmente articuladas. NECA ya ha sacado piezas de “El laberinto del fauno”, “El espinazo del diablo” y “Pinocho” (que, claro, los piratas mexicanos aún venden en versión bootleg), así que una línea de “Frankenstein” no sería sorpresa. Del Toro domina taquilla, festivales… y ahora estantes enteros del merchandising.

Lee también:

Fernanda Castillo regresa a la TV sin escalas y con protagónico

regresa al medio que la convirtió en favorita del público masivo: la pantalla chica. Está en plenas grabaciones de la serie “La ley de Alicia”, al lado de Michel Brown, que llegará a Netflix. La producción, según fuentes, estaría inspirada en “The Good Wife”, sobre una mujer que debe rehacer su vida tras el encarcelamiento de su esposo, quien fuera fiscal.

Castillo fue uno de los bastiones del cine mexicano en la década pasada gracias a “Una mujer sin filtro”, “Dulce familia” y “Ya veremos”. Después apostó por proyectos de streaming y telenovelas como “Isla brava”. Su retorno a una serie grande apunta a que recuperará ese terreno televisivo donde siempre brilló.

La actriz Fernanda Castillo. Foto: Instagram oficial
La actriz Fernanda Castillo. Foto: Instagram oficial

Lee también:

Natalia Solián vs. la IA: la imaginación no se sustituye, aunque algunas plataformas crean que sí

Natalia Solián, protagonista de “Tormento”, el nuevo filme de Olallo Rubio, dejó claro que la inteligencia artificial podrá copiar voces, gestos y lágrimas, pero jamás ese caos emocional que un actor entrega desde el inconsciente.“No podría asegurar que en un futuro ya no vamos a existir los actores y actrices y más bien todo será un diseño digital.

De lo que sí estoy segura es que hay un proceso del inconsciente que siempre será voluble, inexacto, imperfecto, y que en ese sentido no hay una sustitución posible”, afirmó.

Además mandó un mensaje directo a quienes toman las decisiones en la industria: pidió que “las grandes cabezas de las plataformas” comprendan la importancia de ese componente humano. Porque, si se pierde, también desaparece la capacidad de imaginar y ficcionalizar: el eje que sostiene todo arte dramático.

Natalia Solián. Foto: de Videocine
Natalia Solián. Foto: de Videocine
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]