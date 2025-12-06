Guillermo del Toro está arrasando en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En uno de los stands se vende a poco más de mil pesos el libro con el making of de “Frankenstein”, su más reciente película, y está volando.

Con un costo de 1,200 pesos, la edición en español se ha vuelto objeto de deseo para los amantes del cine.

A la par, varios fans del llamado"Gordo esperan que una conocida marca lance figuras de réplica totalmente articuladas. NECA ya ha sacado piezas de “El laberinto del fauno”, “El espinazo del diablo” y “Pinocho” (que, claro, los piratas mexicanos aún venden en versión bootleg), así que una línea de “Frankenstein” no sería sorpresa. Del Toro domina taquilla, festivales… y ahora estantes enteros del merchandising.

Fernanda Castillo regresa a la TV sin escalas y con protagónico

Fernanda Castillo regresa al medio que la convirtió en favorita del público masivo: la pantalla chica. Está en plenas grabaciones de la serie “La ley de Alicia”, al lado de Michel Brown, que llegará a Netflix. La producción, según fuentes, estaría inspirada en “The Good Wife”, sobre una mujer que debe rehacer su vida tras el encarcelamiento de su esposo, quien fuera fiscal.

Castillo fue uno de los bastiones del cine mexicano en la década pasada gracias a “Una mujer sin filtro”, “Dulce familia” y “Ya veremos”. Después apostó por proyectos de streaming y telenovelas como “Isla brava”. Su retorno a una serie grande apunta a que recuperará ese terreno televisivo donde siempre brilló.

La actriz Fernanda Castillo. Foto: Instagram oficial

Natalia Solián vs. la IA: la imaginación no se sustituye, aunque algunas plataformas crean que sí

Natalia Solián, protagonista de “Tormento”, el nuevo filme de Olallo Rubio, dejó claro que la inteligencia artificial podrá copiar voces, gestos y lágrimas, pero jamás ese caos emocional que un actor entrega desde el inconsciente.“No podría asegurar que en un futuro ya no vamos a existir los actores y actrices y más bien todo será un diseño digital.

De lo que sí estoy segura es que hay un proceso del inconsciente que siempre será voluble, inexacto, imperfecto, y que en ese sentido no hay una sustitución posible”, afirmó.

Además mandó un mensaje directo a quienes toman las decisiones en la industria: pidió que “las grandes cabezas de las plataformas” comprendan la importancia de ese componente humano. Porque, si se pierde, también desaparece la capacidad de imaginar y ficcionalizar: el eje que sostiene todo arte dramático.

Natalia Solián. Foto: de Videocine