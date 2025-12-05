Más Información

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Homenaje al crítico de arte Alberto Híjar: celebran 90 años de arte, lucha y resistencia

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Obras de Frida Kahlo que eran de la colección Gelman ahora se venden en Art Basel Miami

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Muere Frank Gehry, ícono de la arquitectura, a los 96 años

Libreros y editores impulsan Ley para acceder a la tasa cero

Libreros y editores impulsan Ley para acceder a la tasa cero

Festival de Jazz de Polanco prepara un fin de semana con grandes representantes del género

Festival de Jazz de Polanco prepara un fin de semana con grandes representantes del género

Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

Richard Gere: "Asegurémonos de no permitir que Trump y los tipos malos sean nuestros representantes"

La tarde de este viernes, al oriente de la Ciudad de México, se vivió una postal difícil de imaginar en cualquier otro lugar: fanáticos de y coincidieron en el mismo trayecto rumbo a conciertos distintos. Los rockeros avanzaban hacia el Palacio de los Deportes, mientras que los amantes del pop se dirigían al Estadio GNP. Una escena inverosímil… si no se tratara de México.

El surrealismo fue tal que los vendedores ambulantes tuvieron que decidir, casi al azar, qué mercancía ofrecer fuera de los recintos. Algunos optaron por lanzar una moneda al aire; otros, más previsores, apostaron por ambos públicos y colocaron playeras de la banda capitalina junto a pósters de la cantante británica. Aun así, los asistentes tenían muy claro a quién habían ido a ver.

Foto: David Rosas/EL UNIVERSAL.
Foto: David Rosas/EL UNIVERSAL.

El choque generacional se hizo evidente desde el transporte público. Jóvenes y adultos compartían vagones y banquetas, portando con orgullo camisetas de Dua Lipa o de Caifanes, demostrando que la música ,y la pasión por ella, no entiende de edades.

Lee también:

“Es un mensaje de que los sueños sí se pueden cumplir si te lo propones. Aunque hay una diversidad generacional, en ambos conciertos hay personas de distintas edades. Tal vez se nota la diferencia, pero está chido porque son culturas que se juntan y los dos géneros combinan mucho”, dijo Mitch, de 17 años, mientras curioseaba en los puestos de mercancía no oficial de Dua Lipa.

Incluso bromeó con el posible repertorio de la noche: “Aunque la tendencia apunta a , ojalá toquen algo de Selena o Juan Gabriel”.

Para Emiliano la música pop representa una emoción compartida: “La música de Dua Lipa significa alegría y entusiasmo. Ya no existe conflicto entre géneros; ahora entendemos que somos libres de escuchar y expresar lo que nos gusta”.

Lee también:

Del otro lado de la avenida Río Churubusco, los seguidores de Caifanes revisaban con atención los puestos de camisetas y recuerdos. Algunos ya cargaban su tradicional “San Saúl”, esperando que no le falle la voz a Saúl Hernández.

Foto: David Rosas/EL UNIVERSAL.
Foto: David Rosas/EL UNIVERSAL.

“Caifanes es nuestra juventud”, contó Miguel, de 47 años, quien asistió acompañado de su esposa Liliana y su hija Mily. “La vida es muy corta para cerrarse a un solo género. Antes había peleas entre tribus urbanas y gustos musicales, pero con el tiempo entiendes que hay que disfrutar de todo. Si hubiéramos tenido boletos, también estaríamos viendo a Dua Lipa”.

La familia coincidió en que, al final, las diferencias musicales se diluyen cuando el amor por la música es el mismo. Algo que une a ambas multitudes es precisamente eso: el gusto por los acordes, las letras y la experiencia en vivo. Algunos más puristas que otros, pero todos melómanos.

Lee también:

Así, esta noche el oriente de la ciudad vibrará entre dos himnos distintos pero igual de poderosos: “Houdini” y “La Negra Tomasa”, separados solo por unas cuantas avenidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”. Foto: Melenie Carmona- IG / Alicia Villarreal IG

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, explota: “Le pedí que no fuera tan descarada con su nueva relación”

[Publicidad]