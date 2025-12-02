“Sobre advertencia no hay engaño”, así se sintió en el Estadio GNP en el segundo concierto de la cantante británico-albanesa Dua Lipa, quien entre temas como “Training Season”, “Don't Start Now”, “Levitating”, “Houdini”, “Illusion” o “These Walls”, complació a los fanáticos interpretando “Oye mi amor” de Maná.

Más temprano se especulaba sobre cuál sería la canción en homenaje a México que incorporaría en sus solista como lo hizo la noche del lunes cuando cantó “Bésame mucho” de Consuelito Velazquez, aunque una filtración en redes sociales sugería que sería este tema clásico del rock mexicano y un himno generacional.

La sorpresa llegó a mitad del show con la participación del vocalista de la banda, Fher Olvera, quien subió al escenario para cantar el tema junto con la cantante británica, momento que podría considerarse único e inigualable, hasta el momento, uniendo a los dos artistas de diferentes generaciones y géneros musicales.

Lo que se apreció durante esta incorporación fue la reacción del público, quien no tuvo reparo alguno de recibir al cantante con una ovación masiva, convirtiendo este dueto en uno de los momentos más virales del concierto y quizás de su gira “Radical Optimism Tour” en México.

Dua Lipa ha mostrado admiración por México, la música latina y específicamente por Maná, y esta presentación refuerza la conexión que tiene con el público mexicano. Además de remarcar la trascendencia internacional de Maná.

Pero aún no hay que cantar victoria, a Dua Lipa le resta un concierto programado para el viernes 5 de diciembre en el Estadio GNP y las apuestas ya están corriendo sobre el tema que podría interpretar, algunos fanáticos se inclinan hacia el Divo de Juárez, Juan Gabriel, otros por la banda jalisciense Belanova, hay mucho de donde elegir así que solo queda esperar y posiblemente superar la participación de Fher de Maná.

