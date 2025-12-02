Más Información

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

En el exilio, México se convirtió en el refugio de Joan Manuel Serrat: "se me abrió cuando se me cerraron las puertas de mi casa"

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

Enoja a Taibo por señalamientos sobre falta de mujeres en colección del Boom 25 para 25; "¿quieres una colección por cuota?", responde

En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

En 2024, la producción de libros en México cayó 4.1% y las ventas disminuyeron 2.6%

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Dante Alighieri, bajo la mirada de Matos Moctezuma, Segovia, Hurtado y Lara

Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid

Ernest Urtasun reivindica el "diálogo, perdón y fraternidad" al inaugurar exposición de culturas originarias de México en Madrid

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

Netflix alista la adaptación de grandes éxitos literarios

El hype por la visita de la cantante britanico-albanesa ha llegado a niveles insospechados, más que nada por la canción en español que interpreta en su conciertos durante la parte latinoamericana de su “”.

En redes sociales se ha filtrado un video donde muestra que durante las pruebas de audio de esta tarde, Dua Lipa estuvo ensayando “Oye mi amor”, de la banda de pop rock, lo cual aleja la sospecha de que tema será interpretado, además los fanáticos esperan que Fher Olvera y compañía, incluso sean los invitados sorpresa de la cantante británica, ésta noche.

Oye, mi amor”, uno de los clásicos del rock en español, se trata del primer sencillo del disco “¿Dónde jugarán los niños?”, lanzado en 1992 por Maná, considerada una de las mejores bandas de México.

Lee también:

El tema fue escrito por Fher Olvera, vocalista de la banda, expresa en su lírica el deseo y la pasión de una persona que está profundamente enamorada y desea estar con el ser amado, a pesar de que este último ya tiene pareja y producido por Maná junto con Humberto Gatica.

Muy al estilo de la banda, el tema combina rock y pop con un toque de ska, lo que la hizo pegajosa, bailable y diferente a lo que sonaba en la escena rockera mexicana de principios de los 90.

Lee también:

‘Oye mi amor’ es una de las canciones de Maná con más covers no oficiales, seguramente la has escuchado con la banda de algún bar, en los quince años de tu prima, y hasta en versiones oficiales como la que realizó Alejandra Guzman en 2019, incluido en su álbum en vivo “Primera fila: La Guzmán”, ahora es el turno de Dua Lipa que seguro le inyectará vida a un tema por demás exitoso.

El tema se suma a “Bésame Mucho” de Consuelito Velazquez, en su versión al estilo de Luis Miguel, con el que la cantante británica sorprendió a sus fanáticos la noche del lunes 1 de diciembre, aun así las apuestas siguen corriendo por cuál será la última canción de su último show en la Ciudad de México el 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, ¿será melón, será sandía?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”. Foto: Tomada de Instagram @latoyajackson

A sus 69 años, La Toya Jackson preocupa al mostrar una figura “alarmantemente delgada” y fans preguntan “¿estás bien?”

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo. Foto: ) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT

“¿Comprar una corona? Sólo en Walmart”: Fátima Bosch responde a quienes la acusan de arreglar su triunfo en Miss Universo

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso. Foto: AP

Miley Cyrus arrasa en alfombra roja con lujoso vestido strapless en medio de rumores de compromiso

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy". Foto: AP

Nueva investigación afirma que la BBC pudo evitar la muerte de la princesa Diana, según revelación explosiva: "Estaría viva hoy"

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry se luce en vestido lencero a los 59 años y deslumbra en Instagram

[Publicidad]