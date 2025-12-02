El hype por la visita de la cantante britanico-albanesa Dua Lipa ha llegado a niveles insospechados, más que nada por la canción en español que interpreta en su conciertos durante la parte latinoamericana de su “Radical Optimism Tour”.

En redes sociales se ha filtrado un video donde muestra que durante las pruebas de audio de esta tarde, Dua Lipa estuvo ensayando “Oye mi amor”, de la banda de pop rock Maná, lo cual aleja la sospecha de que tema será interpretado, además los fanáticos esperan que Fher Olvera y compañía, incluso sean los invitados sorpresa de la cantante británica, ésta noche.

“Oye, mi amor”, uno de los clásicos del rock en español, se trata del primer sencillo del disco “¿Dónde jugarán los niños?”, lanzado en 1992 por Maná, considerada una de las mejores bandas de México.

Lee también: Dua Lipa cierra con amor su Radical Optimism Tour en el Estadio GNP; cantó "Bésame mucho" de Consuelo Velázquez

El tema fue escrito por Fher Olvera, vocalista de la banda, expresa en su lírica el deseo y la pasión de una persona que está profundamente enamorada y desea estar con el ser amado, a pesar de que este último ya tiene pareja y producido por Maná junto con Humberto Gatica.

Muy al estilo de la banda, el tema combina rock y pop con un toque de ska, lo que la hizo pegajosa, bailable y diferente a lo que sonaba en la escena rockera mexicana de principios de los 90.

Lee también: "Los vecinos", la nueva localidad donde comprar boletos para Bad Bunny, que no le gusta a fans con General A

‘Oye mi amor’ es una de las canciones de Maná con más covers no oficiales, seguramente la has escuchado con la banda de algún bar, en los quince años de tu prima, y hasta en versiones oficiales como la que realizó Alejandra Guzman en 2019, incluido en su álbum en vivo “Primera fila: La Guzmán”, ahora es el turno de Dua Lipa que seguro le inyectará vida a un tema por demás exitoso.

El tema se suma a “Bésame Mucho” de Consuelito Velazquez, en su versión al estilo de Luis Miguel, con el que la cantante británica sorprendió a sus fanáticos la noche del lunes 1 de diciembre, aun así las apuestas siguen corriendo por cuál será la última canción de su último show en la Ciudad de México el 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, ¿será melón, será sandía?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc