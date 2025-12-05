Con la emoción a flor de piel Lalo Manzano, hijo de Eduardo Manzano "El Polivoz", aseguró que su padre tuvo "la muerte del rey", ya que partió de este mundo la noche del 4 de diciembre a las 11:45 horas.

"Pues se nos adelantó, es la ley de la vida, no fue nada caótico, bendito Dios, fue un paro respiratorio lo que sucedió, la muerte del rey, se fue dormido y en un hospital resguardado por médicos", comentó Lalo Manzano a las puertas de la funeraria en la calle de General Prim, donde se velan los restos de su padre.

Lalo explicó que a pesar del deseo que todos tenían de que el actor se recuperara, la realidad es que ya se encontraba muy cansado, tanto física como animicamente, y sobre todo estaban conscientes de que el intérprete de "Gordolfo Gelatino", ya había cumplido su misión en la vida.

"Estaba satisfecho por eso que logró, y nosotros estamos en agradecimiento porque la vida le dio la oportunidad y las capacidades de poder lograr su objetivo, supo a lo que vino este mundo y se fue con honores. En ese sentido él decía que los niños venían a este mundo con mucha fortuna y otros sin ella, y él tuvo mucha fortuna para hacer todo lo que hizo", expresó el también actor.

¿Qué pasará con el cuerpo de su padre?

Sobre qué han decidido respecto al cuerpo de su padre, Lalo explicó que será cremado para posteriormente llevarlo al lado de sus abuelos. De igual manera compartió que la casualidad le permitió estar en México trabajando, porque él vive en Cancún, y pudo acompañar a su padre en sus últimos momentos, no así sus hermanos Mariela y Ariel, quienes radican en Monterrey; pero se dijo tranquilo y estar enfrentando con entereza esta situación, aunque por momentos la realidad le cae de golpe y no puede evitar llorar.

"Me queda muy claro que nunca se está preparado para el evento real. Somos adultos responsables los hijos, somos personas ya adultas, de repente nos desbordamos y nos ves con la lágrima, sin saber porqué sientes tanto dolor, y de repente estás ecuánime y puedes responder, y luego estás ido, porque es una manera del cuerpo, me imagino, de no sentir dolor", señaló Lalo.

Respecto a quienes han hecho acto de presencia para acompañarlos en este momento, Lalo aseguró que muchos han tenido ese detalle, entre ellos los comediantes Jo Jo Jorge Falcón y Teo González, además de Jorge Ortiz de Pinedo quien fue de los primeros en llegar a la funeraria.

Quien también se dio tiempo de hablar con los medios, fue la hija mayor de Eduardo Manzano, Mariela, quien compartió que la familia decidió dejar que la naturaleza siguiera su curso, porque los médicos les explicaron que podían realizar algunos procedimientos que alargaran la vida del actor, pero no querían hacerlo sufrir más.

"Quisimos que estuviera tranquilo y en paz, estuvimos mis hijas y yo para que se fuera acompañado y tan amado, le dijimos que soltara, que volará, y la realidad es que nos quedamos muy tranquilos", comentó Mariela.

Recordó que a pesar de que su padre hacía reír a la gente, en la vida diaria era un hombre estricto, disciplinado y responsable, así que ella siguiendo su ejemplo aprendió a ser fuerte y a poner límites, y tiene muy presente una frase que dijo: "mijita, pena los perros que andan sin calzones".

Sin hay alguien a quien une un lazo fraterno a Lalo Manzano, ese es Jorge Ortiz de Pinedo, debido a que fue su padre Oscar Ortiz de Pinedo quien le dio sus primeras oportunidades al comediante, sin olvidar que en los últimos 18 años han trabajado estrechamente gracias a la serie Una Familia de Diez, donde curiosamente interpretan los papeles de padre e hijo.

"El empieza su carrera meteórica hacia el estrellato con mi papá y termina de alguna manera conmigo haciendo a mi papá; entonces, para mí comprenderá que es un hombre muy querido, muy admirado, porque tienen todos que recordar que un actor cuando se vuelve imitador es porque tiene una facilidad increíble para podernos hacer reír con las imitaciones de cantantes, de actores, exagerando sus movimientos, sus cualidades, pero cantaba magníficamente bien", recordó el también productor.

Ortiz de Pinedo explicó que el "Polivoz" ya tenía tiempo sintiéndose mal, por lo cual ya le era imposible salir de casa, incluso para ir a trabajar.

"Así como tenía tantas cualidades, tenía muchas enfermedades. Él estaba malito y tuvo una complicaciónción, creo que intestinal, y eso provocó que lo llevaran al hospital, ahí los médicos vieron que no iba a resistir una operación. Tenía seis meses, por lo menos, que necesitaba yo una asistencia total de su esposa", dijo el actor.

El protagonista de series como Cándido Pérez, compartió que el próximo domingo le dedicarán la transmisión de Una familia de diez y del programa Tu crees. También reveló que el día de mañana a las 11 horas, se llevará a cabo una misa de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la cremación.

Quien fuera su nieto en la ficción, Ricardo Margaleff, también llegó hasta la funeraria para presentar sus repetos a la familia Manzano, pero también se detuvo a compartir algunos recuerdos del actor.

"Mi querido Lalito, se convirtió en el abuelito de todos nosotros, de todos los mexicanos, además siempre lo hemos dicho... se convirtió en un referente de la comedia en nuestro país, un comediante, un actor extraordinario, pero sobre todo un extraordinario ser humano. De verdad era un deleite y un placer verlo transformarse, llenarse de energía y de vitalidad en el momento en que decían 5-4-3-2 y venía la acción; era una persona que siempre tenía una lucidez específica, una precisión para la comedia como pocos, definitivamente lo vamos a extrañar mucho", compartió Margaleff.

El actor dijo que Susana Parra, viuda de Eduardo Manzano, tuvo un lindo detalle con él hace una semana, le dijo que estaba ordenando el closet y que si quería algunas prendas de su esposo, a lo que dijo que sí, y hoy esa ropa se ha convertido en un gran tesoro para él.