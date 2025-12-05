El objetivo es claro: ser un respiro para la familia en un mundo en el que la población enfrenta problemas como drogadicción, violencia y peleas, al menos esa es la aspiración de Somos Familia, la nueva telenovela del productor Ignacio Sada.

En la producción del melodrama protagonizado por Oka Giner y David Zepeda, explica Sada, son muy conscientes del papel que juegan los contenidos en tv para las amas de casa, que son, sobre todo, las que les prestan atención durante el día.

“Es una novela que pretendemos que sea total y absolutamente familiar, la realidad es que lamentablemente a veces vivimos con muchas cosas y la señora ya quiere darse un respiro, sabemos que ahí están afuera temas como la drogadicción y decimos: ‘ahorita no me quiero preocupar, quiero entretenerme, quiero que me cuenten un cuento”.

Somos familia, basada en la original argentina de 2014, aborda temas como el machismo, a través del personaje villano de Alexis Ayala.

El actor, quien recientemente participó en La Casa de Los Famosos México, cuenta que Aurelio, su personaje en la historia, es una calca del hombre frustrado.

“Está mal enfocado, piensa que el hombre es el que es, fregón, está muy frustrado porque no ha logrado realizarse en la vida, limita mucho a sus hijas y sobre todo hace algo en el arranque que va a detonar la búsqueda del personaje de Verónica y la historia”, adelanta.

Ignacio Sada apuesta por mostrar en Las Estrellas una arena dramática novedosa o que no recuerda haber visto en la televisión recientemente, teniendo escenas de motocross en las que, señala el productor, no están usando dobles de riesgo, por lo que los actores toman clases para aprender a realizar los trucos.

Serán 85 capítulos los que conformen la telenovela que se estrenará el 26 de mayo a las 20:30 horas.