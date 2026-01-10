Hollywood ya entró en modo premios. En la antesala de los Globos de Oro, una fiesta privada reunió a varias de las figuras más visibles del cine y la televisión en Los Ángeles California.

El encuentro se realizó en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel y sirvió para celebrar la temporada 23 de Actors on Actors de Variety, la serie que reúne a intérpretes para conversar sobre su trabajo y la temporada de reconocimientos.

En el evento desfilaron nombres como Sydney Sweeney, quien se lució con un vestido brillante negro, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Kate Hudson y Connor Storrie, además de Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro.

Foto: Netflix (26/12/2024)

Uno de los momentos más comentados fue la charla entre Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en la que el actor habló sobre su proceso creativo. Julia Roberts, por su parte, recordó la relación personal y profesional que mantiene con Sean Penn, mientras que Jeremy Allen White compartió los rituales que siguió para construir su papel dramático en "Song Sung Blue".

Leonardo DiCaprio suele viajar a Ibiza constantemente. Foto: IMDb.

La velada transcurrió entre bocadillos como mini sándwiches de queso a la parrilla y conos de tartar de atún.

Además del ambiente festivo, los asistentes recibieron una bolsa de regalo con motivo de la próxima apertura del hotel Aman Beverly Hills. A la cita también acudieron representantes de talento, figuras del cine independiente y empresarios ligados al mundo de la moda.

La edición 2025 de los Globos de Oro 2026 se celebrará el 11 de enero y premiará lo mejor del cine y la televisión a nivel internacional, con categorías como mejor película, actor, actriz, director, guion y banda sonora.