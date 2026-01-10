Más Información

Programa del MARCO empata con el Mundial

Programa del MARCO empata con el Mundial

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

Hollywood ya entró en modo premios. En la antesala de los , una fiesta privada reunió a varias de las figuras más visibles del cine y la televisión en Los Ángeles California.

El encuentro se realizó en el Polo Lounge del Beverly Hills Hotel y sirvió para celebrar la temporada 23 de Actors on Actors de Variety, la serie que reúne a intérpretes para conversar sobre su trabajo y la temporada de reconocimientos.

En el evento desfilaron nombres como Sydney Sweeney, quien se lució con un vestido brillante negro, Dwayne Johnson, Adam Sandler, Kate Hudson y Connor Storrie, además de Helen Hoehne, presidenta de los Globos de Oro.

Foto: Netflix (26/12/2024)
Foto: Netflix (26/12/2024)

Lee también:

Uno de los momentos más comentados fue la charla entre Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, en la que el actor habló sobre su proceso creativo. Julia Roberts, por su parte, recordó la relación personal y profesional que mantiene con Sean Penn, mientras que Jeremy Allen White compartió los rituales que siguió para construir su papel dramático en "Song Sung Blue".

Leonardo DiCaprio suele viajar a Ibiza constantemente. Foto: IMDb.
Leonardo DiCaprio suele viajar a Ibiza constantemente. Foto: IMDb.

La velada transcurrió entre bocadillos como mini sándwiches de queso a la parrilla y conos de tartar de atún.

Lee también:

Además del ambiente festivo, los asistentes recibieron una bolsa de regalo con motivo de la próxima apertura del hotel Aman Beverly Hills. A la cita también acudieron representantes de talento, figuras del cine independiente y empresarios ligados al mundo de la moda.

La edición 2025 de los Globos de Oro 2026 se celebrará el 11 de enero y premiará lo mejor del cine y la televisión a nivel internacional, con categorías como mejor película, actor, actriz, director, guion y banda sonora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice. Foto: Captura redes sociales

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”. Foto: AFP / Alamy/Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27 fans reaccionan. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27: fans reaccionan

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner posa en bikini dorado junto a la piscina y luce figura casi “irreal”

[Publicidad]