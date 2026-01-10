Más Información
De las cerca de 200 películas ganadoras del Globo de Oro desde 1944 y hasta el año pasado, cerca de la mitad se encuentran disponibles en plataformas streaming.
Un estudio de EL UNIVERSAL efectuado título por título y cruzando con información de las plataformas en México, arrojó que Disney + es la que más triunfadoras tiene en su catálogo (más de 30), mientras que Prime Video ofrece el mayor número de ellos en el rubro de renta o compra.
Youtube, subidas por usuarios, ofrece cintas de la primera mitad del siglo 20 en su idioma original y sin subtítulos disponibles. Y MGM+ y Universal + son las que menos opciones ofrecen, con una.
Se consideraron filmes ganadores en las categorías de Drama, Comedia o Musical, Animación y Extrajera, las cales se fueron sumando o modificando en el transcurso de estas ocho décadas.
Aquellos títulos que aparecen con un asterisco significa que sólo pueden rentarse o adquirirse en la plataforma que los tiene.
DISNEY +
- “MASH” (1971)
- “Contacto en Francia” (1972)
- “Carros de fuego” (1982)
- “La bella y la bestia” (1992)
- “Mamá por siempre” (1994)
- “El rey león” (1995)
- “Evita” (1997)
- “Titanic” (1998)
- “Toy story 2” (2000)
- “Mouline rouge” (2002)
- “Cars” (2007)
- “Ratatoulle” (2008)
- “Wall-E” (2009)
- “Up” y “Avatar” (2010)
- “Toy story 3” (2011)
- “Brave” (2013)
- “Frozen” (2014)
- “El gran hotel Budapest” (2015)
- “Intensamente” y “El marciano” (2016)
- “Zootopia” (2017)
- “Tres anuncios a las afueras” y “Cars” (2018)
- “Spiderman un nuevo universo” y “Rapsodia bohemia” (2019)
- “Nomaland, “Borat” y “Soul” (2021)
- “Encanto” y “Amor sin barreras” (2022)
- “Pobres criaturas” (2024)
PRIME VIDEO
- “A place un the sun” (1952) *
- “On the waterfront” (1955)
- “American grafitti” (1974) *
- “Barrio chino” (1975) *
- “Kramer contra Kramer” (1980) *
- “Gente ordinaria” (1981) *
- “Hanna y sus hermanas” (1987)
- “Nacido el 4 de julio” (1990) *
- “Bugsy” (1993) *
- “El paciente inglés” (1997) *
- “El tigre y el dragón” (2001) *
- “Chicago” (2003) *
- “Perdidos en Tokio” (2004)
- “Cartas de Iwo Jima” (2007) *
- “Vicky Cristina Barcelona” (2009)
- “La la land” y “Luna llena” (2017)
- “Green book” (2019)
- “1917” (2020) *
NETFLIX
- “El Padrino” (1973)
- “Expreso de medianoche” (1979)
- “La jaula de las locas” (1980)
- “Perfume de mujer” (1993)
- “¿Qué pasó ayer” (2010)
- “La gran estafa” (2014)
- “El renacido” (2016)
- “ROMA” (2019)
- “Parásitos” y “Érase una vez en Hollywood” (2020)
- “Drive my car” y “El poder del perro” (2022)
- “Pinocho” (2023)
HBO MAX
- “Doctor Zhivago” (1966)
- “El exorcista” (1974)
- “La lista de Schlinder” (1994)
- “Mejor imposible” (1998)
- “Casi famosos” (2001)
- “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2004)
- “Sweeney Tood” (2008)
- “La red social” (2011)
- “Argo” (2013)
- “Cómo entrenar a tu dragon 2” (2015)
- “Lady Bird” (2018)
- “El brutalista” (2025)
APPLE TV
- “Al este del Edén” (1956) *
- “La vuelta al mundo en 80 días” (1957) *
- “Oliver” (1969)
- “ET el extraterrestre” (1983)
- “Pelotón” (1987)
- “Shakespeare enamorado” (1999)
- “Los Fabelman” (2023)
PARAMOUNT +
- “Salvando al soldado Ryan” (1999)
- “Belleza americana” (2000)
- “Babel” (2007)
- “Emilia Perez” (2025)
YOUTUBE
- “La canción de Bernadette” (1944)
- “The last chance” (1947)
- “El ladrón de bicicletas” (1950)
- “El manto sagrado” (1954)
- “Veinticuatro ojos” (1955)
CLARO VIDEO
- “Espartaco” (1961) *
- “Gandhi” (1983) *
- MGM +
- “Argentina, 1985” (2023)
UNIVERSAL +
- “Rocky” (1977)
MUBI
- “Toosie” (1983)
