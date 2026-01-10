Más Información

Programa del MARCO empata con el Mundial

La UNAM tiende puentes entre disciplinas para el beneficio del país

El libro que cuenta la historia de los filósofos que meditaron sobre qué es ser mexicano

Adiós a Beatriz González, cronista visual esencial del arte colombiano

Beatriz González, la artista que retrató a Colombia, muere a los 93 años

El apocalipsis mundial según Sicilia y Dayán

De las cerca de 200 películas ganadoras del desde 1944 y hasta el año pasado, cerca de la mitad se encuentran disponibles en plataformas streaming.

Un estudio de EL UNIVERSAL efectuado título por título y cruzando con información de las plataformas en México, arrojó que Disney + es la que más triunfadoras tiene en su catálogo (más de 30), mientras que Prime Video ofrece el mayor número de ellos en el rubro de renta o compra.

Youtube, subidas por usuarios, ofrece cintas de la primera mitad del siglo 20 en su idioma original y sin subtítulos disponibles. Y MGM+ y Universal + son las que menos opciones ofrecen, con una.

Se consideraron filmes ganadores en las categorías de Drama, Comedia o Musical, Animación y Extrajera, las cales se fueron sumando o modificando en el transcurso de estas ocho décadas.

Aquellos títulos que aparecen con un asterisco significa que sólo pueden rentarse o adquirirse en la plataforma que los tiene.

DISNEY +

  • “MASH” (1971)
  • “Contacto en Francia” (1972)
  • “Carros de fuego” (1982)
  • “La bella y la bestia” (1992)
  • “Mamá por siempre” (1994)
  • “El rey león” (1995)
  • “Evita” (1997)
  • “Titanic” (1998)
  • “Toy story 2” (2000)
  • “Mouline rouge” (2002)
  • “Cars” (2007)
  • “Ratatoulle” (2008)
  • “Wall-E” (2009)
  • “Up” y “Avatar” (2010)
  • “Toy story 3” (2011)
  • “Brave” (2013)
  • “Frozen” (2014)
  • “El gran hotel Budapest” (2015)
  • “Intensamente” y “El marciano” (2016)
  • “Zootopia” (2017)
  • “Tres anuncios a las afueras” y “Cars” (2018)
  • “Spiderman un nuevo universo” y “Rapsodia bohemia” (2019)
  • “Nomaland, “Borat” y “Soul” (2021)
  • “Encanto” y “Amor sin barreras” (2022)
  • “Pobres criaturas” (2024)

PRIME VIDEO

  • “A place un the sun” (1952) *
  • “On the waterfront” (1955)
  • “American grafitti” (1974) *
  • “Barrio chino” (1975) *
  • “Kramer contra Kramer” (1980) *
  • “Gente ordinaria” (1981) *
  • “Hanna y sus hermanas” (1987)
  • “Nacido el 4 de julio” (1990) *
  • “Bugsy” (1993) *
  • “El paciente inglés” (1997) *
  • “El tigre y el dragón” (2001) *
  • “Chicago” (2003) *
  • “Perdidos en Tokio” (2004)
  • “Cartas de Iwo Jima” (2007) *
  • “Vicky Cristina Barcelona” (2009)
  • “La la land” y “Luna llena” (2017)
  • “Green book” (2019)
  • “1917” (2020) *

NETFLIX

  • “El Padrino” (1973)
  • “Expreso de medianoche” (1979)
  • “La jaula de las locas” (1980)
  • “Perfume de mujer” (1993)
  • “¿Qué pasó ayer” (2010)
  • “La gran estafa” (2014)
  • “El renacido” (2016)
  • “ROMA” (2019)
  • “Parásitos” y “Érase una vez en Hollywood” (2020)
  • “Drive my car” y “El poder del perro” (2022)
  • “Pinocho” (2023)

HBO MAX

  • “Doctor Zhivago” (1966)
  • “El exorcista” (1974)
  • “La lista de Schlinder” (1994)
  • “Mejor imposible” (1998)
  • “Casi famosos” (2001)
  • “El señor de los anillos: el retorno del rey” (2004)
  • “Sweeney Tood” (2008)
  • “La red social” (2011)
  • “Argo” (2013)
  • “Cómo entrenar a tu dragon 2” (2015)
  • “Lady Bird” (2018)
  • “El brutalista” (2025)

APPLE TV

  • “Al este del Edén” (1956) *
  • “La vuelta al mundo en 80 días” (1957) *
  • “Oliver” (1969)
  • “ET el extraterrestre” (1983)
  • “Pelotón” (1987)
  • “Shakespeare enamorado” (1999)
  • “Los Fabelman” (2023)

PARAMOUNT +

  • “Salvando al soldado Ryan” (1999)
  • “Belleza americana” (2000)
  • “Babel” (2007)
  • “Emilia Perez” (2025)

YOUTUBE

  • “La canción de Bernadette” (1944)
  • “The last chance” (1947)
  • “El ladrón de bicicletas” (1950)
  • “El manto sagrado” (1954)
  • “Veinticuatro ojos” (1955)

CLARO VIDEO

  • “Espartaco” (1961) *
  • “Gandhi” (1983) *
  • MGM +
  • “Argentina, 1985” (2023)

UNIVERSAL +

  • “Rocky” (1977)

MUBI

  • “Toosie” (1983)

