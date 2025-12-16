Más Información

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Fallece Eduardo Hurtado, el poeta que hizo resonar la memoria

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Centros culturales, librerías y museos de la UNAM cierran por vacaciones de invierno; descubre cuáles

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

Sin dinero, la investigación de fósiles de dinosaurios

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

“La catalanidad en México está infiltrada”: José María Murià Rouret

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Secretaría de Cultura, 10 años de una política centralista

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

Laura Restrepo ya no asistirá al Hay Festival Cartagena por la participación de María Corina Machado

La adaptación de "Frankenstein" del aclamado director mexicano Guillermo del Toro obtuvo seis precandidaturas para optar al Oscar en seis categorías, anunció este martes la Academia de Hollywood.

La obra de del Toro figura en el nuevo apartado de estos premios dedicado al casting, junto a la española 'Sirat' y 'One Battle After Another', además de cinematografía, maquillaje y peluquería, banda sonora, sonido y efectos visuales.

Escrita y dirigida por Guillermo del Toro, el proyecto de Netflix está basado en la novela de título homónimo escrita por Mary Shelley de 1818 y retrata la historia de Victor Frankenstein, un joven y brillante científico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento que le lleva a la ruina.

Este clásico gótico incluye al actor guatemalteco estadounidense Oscar Isaac, en la piel del científico; Jacob Elordi como La Criatura y Mia Goth como Lady Elisabeth Harlander.

Lee también:

Por esta obra, del Toro optará al Globo de Oro mejor director, mientras que la película cuenta con cinco nominaciones a estos premios, considerados la antesala de los Oscar, y cuya gala tendrá lugar el próximo 11 de enero en Beverly Hills (EE.UU.).

Las películas finalistas a los Oscar se anunciarán junto al resto de proyecciones nominadas a los premios más prestigiosos del cine el próximo 22 de enero y los ganadores definitivos se darán a conocer en la gala de la 98º edición de estos galardones, prevista para el 15 de marzo.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva". Foto: Martha Higareda / IG

Martha Higareda reaparece y revela crisis que la llevó al borde de la muerte tras el nacimiento de sus gemelas: "Estoy viva"

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

Cazzu celebra su cumpleaños número 32 con impactante fiesta tras demanda de Nodal

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”. AP

Guillermo del Toro rompe el silencio tras la muerte de Rob Reiner: “Era un ser humano auténtico y bueno”

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'. Foto: AFP

Sydney Sweeney deslumbra con vestido escotado en la premiere de 'The Housemaid'

[Publicidad]