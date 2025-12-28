El director tapatío Guillermo del Toro se encuentra en la adaptación de la novela original de Gastón Leroux, publicada originalmente en 1010, que cuenta la historia de un presunto fantasma en los sótanos ocultos de la Ópera Garnier de la capital francesa.

Netflix, compañía streaming con la que trabajó en su versión de “Frankenstein”, es también ahora el motor para esta nueva entrega que se espera arranque sus trabajos de producción en el segundo semestre del próximo año.

“Guillermo es de los grandes directores en la historia del cine, su visión mexicana sobre el horror y el amor dará una muy especial en esta nueva obra”, dijo brevemente Ted Sarandos, CEO de Netflix, a EL UNIVERSAL.

Del Toro había anunciado que “Frankenstein” sería su última película de gran presupuesto, pero la plataforma lo ha convencido para seguir en el camino.

Lee también: "Frankenstein" es derrotado por un caracol en la Cineteca Nacional

Para los decorados se han comenzado pláticas con Eugenio Caballero, colaborador del realizador mexicano en “El laberinto del fauno”, trabajo que le valió el Oscar 2007 en la categoría.

“El fantasma de la ópera” sería la tercera adaptación de Del Toro, pues anteriormente también con Netflix, logró concretar “Pinocho”, su sueño desde hace dos décadas y “Frankenstein”.

Sarandos aseguró que por ahora no se tiene pensando en un actor para la adaptación, pero a principios de noviembre el portal alemán “Mein Kino”, especializado en cine, reportó un encuentro entre Del Toro y Javier Bardem, actor español que ya trabajó con Alejandro González Iñarritu en “Biutiful”.

La más reciente cinta sobre “El fantasma de la ópera” fue de 2004, con Gerard Butler (“300”) y Emily Rossum (“El día después del mañana”) en los papeles protagónicos.

Dicha cinta fue basada en el musical de Andrew Lloyd Webber, que a su vez lo estaba en la novela de Leroux. Del Toro dejaría de lado la versión de Lloyd Webber.

Lee también: Frankelda tira prejuicios sobre cine animado

En México también se han hecho películas sobre el fantasma, siendo el caso de la comedia “El fantasma de la opereta” (1960) con Germán Valdés “Tin Tán”.

Hoy es 28 de diciembre, inocente palomita que te dejaste engañar. Por ahora Del Toro está descansando y eligiendo su siguiente paso.

rad