Beatriz de Moura (Río de Janeiro, 1939) fue la arquitecta detrás de Tusquets Editores, sello que fundó en 1969 y que se convirtió en pilar de la resistencia cultural en la Barcelona del tardofranquismo.

Referente indiscutible de la edición independiente, De Moura fue galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su capacidad para detectar talentos y profesionalizar el oficio del editor.

Ante la noticia de su fallecimiento, la comunidad cultural de México y habla hispana ha reaccionado con pesar.

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El escritor Enrique Krauze publicó en su cuenta de X: “Ha muerto Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets Editores. Nunca ha habido ni habrá una editora como ella: sensible, sabia, inteligente, precisa, culta. Un ángel guardián de la literatura. La recordaré con gratitud hasta el último de mis días”, publicó.

El novelista Élmer Mendoza escribió en su cuenta de Facebook: “Se fue la editora que creyó en mí. La brillante e inquieta editora que abrió a mí y a muchos las puertas del mundo. Descansa en paz, querida amiga”.

La cuenta de X de la FIL Guadalajara también manifestó su pésame: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Beatriz de Moura (1939–2026), figura fundamental de la edición en lengua española y Homenaje al Mérito Editorial de la FIL Guadalajara. Su labor deja una huella decisiva en el mundo editorial contemporáneo. Descanse en paz”.

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La periodista Inés Martín Rodrigo escribió: “Ha muerto Beatriz de Moura”.

Mientras que el divulgador cultural mexicano, Ernesto Reséndiz Oikión,se pronunció en redes:

“Hoy 17 de abril murió la editora brasileña Beatriz de Moura. Fundó @TusquetsEditoren 1969. Publicó clásicos gays: Cónsules de Sodoma y El homosexual ante la sociedad enferma, editada por @jorea66. A Sergio Pitol le encomendó la serie "Heterodoxos" en los Cuadernos Ínfimos”