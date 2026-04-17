El archivo de Elena Poniatowska está en búsqueda de un nuevo hogar. Felipe Haro, hijo de la escritora, explica en entrevista con EL UNIVERSAL que este acervo –que es propiedad de la familia y ya está en comodato en la Fundación Elena Poniatowska Amor– necesita un espacio más grande con el que también puedan generar ingresos para su mantenimiento.

“El archivo está, una parte, en casa de mi mamá, pero no está digitalizado. No tenemos ni el 20% digitalizado del archivo. Hay más de 25 mil libros y más de 200 mil hojas de archivo. Tenemos que tener un lugar para digitalizarlo”.

La Fundación Elena Poniatowska Amor, dirigida por Haro, tiene su sede en la colonia Escandón, espacio que se les otorgó como comodato durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo el lugar ya les queda chico y tampoco se les permite usarlo para obtener recursos.

Aspectos de "Elena Poniatowska: archivo personal" en el Museo del Estanquillo. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

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“Estaría bien tener una casa igual como la que tiene El Estanquillo, con las mismas condiciones: la casa es del gobierno y se utiliza para El Estanquillo, que sea como comodato, pero que se pueda usufructuar. Esa casa puede tener cafetería, tiene el MixUp abajo que puede rentar, tiene una editorial ahí adentro para generar ingresos, para que tenga su propio recurso para volverse autosustentable”.

En ese nuevo lugar, a Haro le gustaría tener la posibilidad de rentarlo para eventos culturales, un área para investigación en la que sea posible “desplegar todos los documentos”, aulas para cursos y áreas para exposiciones u obras de teatro.

Felipe Haro señala que la búsqueda de un nuevo espacio para el archivo de Poniatowska no significa que estén buscando a quien darle el archivo, sino “sólo una casa para resguardar el archivo y seguir haciendo cosas culturales”. El hijo de la escritora explica que el archivo está en comodato en la Fundación por si en algún momento ésta se extingue, el archivo de Poniatowska regrese a la familia.

Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL.

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El director de la Fundación comenta que ha propuesto al gobierno una casa cercana a la sede actual: “ya alguien del gobierno nos acompañó a verla, pero no se ha concretado nada y han buscado casas, pero no están adecuadas”.

Ante la pregunta si consideran otras locaciones, incluso en otros estados de la República, Haro dijo: “Lo que pasa es que toda la investigación de Elena ya está en el Distrito Federal, podríamos analizarlo, pero no nos gustaría en este momento”.

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