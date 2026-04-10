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La inauguró esta tarde el primer Festival Internacional de Letras Gustavo A. Madero (FILGAM), un evento que se desarrollará en la explanada de la alcaldía ubicada al norte de la CDMX, y que contará con la participación de personalidades como Rigoberta Menchú, Eduardo Matos Moctezuma y Joselo Rangel.

El encuentro librero del 10 al 19 de abril estará marcado por ser el primero en esta alcaldía, reconocida por albergar uno de los recintos religiosos y culturales más importantes del país, la Basílica de Guadalupe.

En la inauguración estuvo presente la escritora, quien agradeció al público por su interés en la escritura. “Ustedes son los bonitos por venir aquí, ustedes se ven como si acabaran de hacer su primera comunión, yo me felicitó por estar aquí con ustedes, y por iniciar un nuevo momento de mi vida, porque yo voy a cumplir 94 años, así que es bonito felicitarlo, y quiero decirles que son unos chingones”, refirió la autora de "La noche de Tlatelolco."

Elena Poniatowska fue parte de la inauguración del evento. Foto: Vía Facebook de Janecarlo Lozano.
Elena Poniatowska fue parte de la inauguración del evento. Foto: Vía Facebook de Janecarlo Lozano.

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Participó también el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, quien señaló que la pluma de Elena Poniatowska fue reconocida apenas por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Ayer nuestra presidenta reconoció públicamente con las palabras más justas y precisas, la llamo su periodista y escritora favorita, y es que ese es el tamaño de Elena Poniatoswka, y ese es el tamaño de este festival, y es el tamaño, sin duda, el tamaño del momento histórico que estamos viviendo en Gustavo A. Madero.

Lozano Reynoso reflexionó sobre “la negación de a la cultura” en la demarcación GAM, y dijo que antes, el derecho a imaginar estuvo reservado a otras latitudes y “códigos postales”.

Foto: Vía Facebook de Janecarlo Lozano.
Foto: Vía Facebook de Janecarlo Lozano.

“Pero eso hoy se terminó, hoy la cultura es parte fundamental de nuestra esencia, y es parte fundamental de la transformación que llegó para quedarse, por la alcaldía será epicentro de la cultura”, refirió el funcionario.

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FILGAM contará con 30 actividades culturales gratuitas, 50 talleres interactivos y tendrá 100 stands editoriales.

La información completa está disponible en las redes sociales de la alcaldía.

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