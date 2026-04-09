Sheinbaum se reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez; "que esté en el poder es un logro para todos", dice la escritora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió en Palacio Nacional con la escritora franco-mexicana Elena Poniatowska y la activista Jesusa Rodríguez.

Al comienzo de un video compartido a través de su cuenta de X, la mandataria federal comenta que Poniatowska es "mi escritora favorita, a quien admiro muchísimo. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México, y con las mujeres".

Feliz de compartir con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez momentos excepcionales. pic.twitter.com/CuWbGUvcuH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

Lee también Sheinbaum destaca aprobación de mexicanos con el Gobierno del país; "no vamos a traicionar nunca al pueblo", asegura

Como respuesta, la autora de libros como "La noche de Tlatelolco", declaró que "Me emociono mucho, ya estoy viejita. Para mí, el que Claudia esté en el poder es un logro, yo creo también de todos nosotros”.

Alusiva a Rodríguez, Sheinbaum recordó cuando ambas encabezaban eventos del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México. "Pues yo estoy junto a mis dos estrellas máximas, así que más feliz no se puede, y vivir este momento de México es lo que esperé toda mi vida", dijo la activista.

Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft