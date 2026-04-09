Sheinbaum se reúne con Elena Poniatowska y Jesusa Rodríguez; "que esté en el poder es un logro para todos", dice la escritora

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La presidenta de , , se reunió en Palacio Nacional con la escritora franco-mexicana Elena Poniatowska y la activista Jesusa Rodríguez.

Al comienzo de un video compartido a través de su cuenta de X, la mandataria federal comenta que Poniatowska es "mi escritora favorita, a quien admiro muchísimo. No solamente una gran escritora mexicana, sino una mujer siempre comprometida con las causas nobles y justas del pueblo de México, y con las mujeres".

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Como respuesta, la autora de libros como "La noche de Tlatelolco", declaró que "Me emociono mucho, ya estoy viejita. Para mí, el que Claudia esté en el poder es un logro, yo creo también de todos nosotros”.

Alusiva a Rodríguez, Sheinbaum recordó cuando ambas encabezaban eventos del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México. "Pues yo estoy junto a mis dos estrellas máximas, así que más feliz no se puede, y vivir este momento de México es lo que esperé toda mi vida", dijo la activista.

Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

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dft

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