“Lo cierto es que hay una aprobación del Gobierno de México por parte del pueblo”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La mayoría de las y los mexicanos están contentos con el gobierno de México y no vamos a traicionar nunca al pueblo, eso que lo tengan claro”, aseveró en su conferencia mañanera de este jueves 9 de abril en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo acusó que su adversarios políticos “se enojan mucho” ante las encuestas sobre su aprobación.

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“También se enojan y dicen que tenemos comparadas a todas las empresas de encuestas. Imagínense lo que gastaría el gobierno si tuviera compradas a todas las empresas de encuestas”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal negó que haya una crisis en la comunicación de Presidencia y que su equipo esté dividido, además que destacó la figura del coordinador de Asesores de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que le ayuda con los medios alternativos.

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