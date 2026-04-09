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“Lo cierto es que hay una aprobación del Gobierno de México por parte del pueblo”, aseguró la presidenta .

“La mayoría de las y los están contentos con el gobierno de México y no vamos a traicionar nunca al pueblo, eso que lo tengan claro”, aseveró en su conferencia mañanera de este jueves 9 de abril en .

Sheinbaum Pardo acusó que su adversarios políticos “se enojan mucho” ante las encuestas sobre su aprobación.

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“También se enojan y dicen que tenemos comparadas a todas las empresas de encuestas. Imagínense lo que gastaría el gobierno si tuviera compradas a todas las empresas de encuestas”, dijo.

La titular del Ejecutivo federal negó que haya una crisis en la comunicación de Presidencia y que su equipo esté dividido, además que destacó la figura del coordinador de Asesores de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que le ayuda con los medios alternativos.

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