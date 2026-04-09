El nuevo Canciller Roberto Velasco dijo que como parte de su plan de trabajo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) busca la protección de mexicanas y mexicanos en el exterior, principalmente obtener justicia por las muertes de los connacionales durante operativos del ICE.

En entrevista con Manuel Feregrino durante el programa "Por la Mañana" de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el nuevo titular de la SRE, ratificado ayer en el pleno del Senado de la República, dijo que es "inaceptable" la muerte de mexicanas y mexicanos en dichos operativos, por lo que busca "llegar al fondo" hasta obtener justicia.

"Hay una situación compleja, sobre todo algo que nos parece inaceptable es las y los mexicanos que desafortunadamente han perdido la vida bajo custodia o en operativos del ICE y eso vamos a seguirlo poniendo sobre la mesa en distintas perspectivas: jurídica, en apoyo a sus familias y en cuanto al plano del sistema regional de derechos humanos", expresó.

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Un agente de migración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. Foto: AP

Agregó que desde la Secretaría se le dará seguimiento a los casos y las investigaciones que está realizando el propio gobierno de Estados Unidos. Respecto a las causas de las muertes de mexicanos, el anterior subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte explicó que no todos los casos son asesinatos, ya que también hay algunos que presuntamente se quitaron la vida.

"Nosotros lo que hemos planteado es que cualquiera que sea la circunstancia es inaceptable y se tiene que llegar al fondo y tiene que haber justicia", condenó.

Hasta el pasado 25 de marzo, se registró el fallecimiento de 13 personas mexicanas durante operativos contra migrantes o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés), por lo que las autoridades mexicanas condenaron las muertes y pidieron investigaciones de cada caso.

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No fui a pedir el voto, dice Roberto Velasco sobre reuniones con PAN y PRI

En la entrevista con Grupo Fórmula, el nuevo Canciller fue cuestionado sobre las reuniones y encuentros que sostuvo con todos los grupos parlamentarios del Senado, principalmente con los opositores de las bancadas del PAN y PRI previo a su ratificación.

Velasco Álvarez consideró la acción como un "acto de diplomacia" y negó que fuera a "pedirles el voto" para su llegada a la SRE.

"Fue un acto de diplomacia, para escucharlos, para conocernos. El Senado tienen una función de revisión de la política exterior así que pues vamos a estarnos viendo varios años y quise pues simplemente tener un acto de diplomacia, de escucharlos, no a pedir el voto, sino simplemente a tener un intercambio respetuoso", explicó.

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Comparecencia de Roberto Velasco Álvarez ante la comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República para buscar la titularidad de la SRE (08/04/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Siguen negociaciones sobre envío de petróleo a Cuba

Sobre la situación y apoyo a Cuba, el nuevo canciller informó que continúan las negociaciones con Estados Unidos sobre el envío de petróleo a la isla gobernada por Miguel Díaz-Canel.

"Continúan las conversaciones de forma respetuosa con base en nuestros principios tanto con Estados Unidos como con Cuba y también continúa nuestra solidaridad en el envío de apoyo humanitario", dijo.

Finalmente el secretario de Relaciones Exteriores agregó que no tiene detalles sobre cuándo sería el nuevo envío de ayuda humanitaria a la isla cubana, que actualmente suma cuatro cargamentos recibidos por parte de México a través de distintos buques de las Fuerzas Armadas.

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