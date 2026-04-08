Apenas fue ratificado por el Senado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco tuvo entre sus primeras actividades una llamada con su similar de Brasil, Mauro Vieira.

El Ministerio de Relaciones Exteriores Brasileño informó que a principios de la noche, Vieira recibió una llamada de Velasco: “Fue el primer contacto externo del nuevo canciller mexicano tras la aprobación de su nombre por el Senado de ese país”.

Indicó la dependencia de Brasil que Velasco y Vieira hablaron de las relaciones bilaterales y de una posible visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ese país para encontrarse con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Lee también Roberto Velasco comparece ante comisión del Senado; respalda “cooperación sin subordinación” con EU

“El ministro Vieira invitó al canciller Velasco a visitar Brasil en fecha próxima, lo que fue aceptado de inmediato por su homólogo”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que analizaba realizar una visita oficial a Brasil tras la insistente invitación del mandatario brasileño para concretar acuerdos económicos que ambas naciones han trabajado.

Sheinbaum explicó que el viaje podría realizarse antes de junio, debido al inicio del proceso electoral brasileño, y adelantó que la intención no es firmar un tratado de libre comercio, sino impulsar mecanismos de cooperación productiva.

Lee también Avalan en comisión del Senado ratificación de Roberto Velasco como canciller; pasa al pleno con 17 votos a favor y 3 en contra

“No se trata de firmar tratados de libre comercio que puedan afectar a ambos países, sino de construir acciones complementarias entre nuestras economías”, señaló.

Recordó que desde su toma de posesión se han realizado encuentros entre funcionarios, empresarios brasileños y mexicanos para identificar sectores estratégicos de cooperación, entre ellos el energético —especialmente el etanol— y otras áreas de interés mutuo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov