Más Información

Godoy sostiene que descarrilamiento de Interoceánico no fue por problema en la obra; "vía cumple con la norma", dice

Godoy sostiene que descarrilamiento de Interoceánico no fue por problema en la obra; "vía cumple con la norma", dice

"Tenemos el corazón con ustedes"; Sheinbaum celebra rescate de trabajador en mina Santa Fe y destaca labores del Ejército

"Tenemos el corazón con ustedes"; Sheinbaum celebra rescate de trabajador en mina Santa Fe y destaca labores del Ejército

Gobierno de México concluye reparación integral para las víctimas del Tren Interoceánico; blindan montos por seguridad

Gobierno de México concluye reparación integral para las víctimas del Tren Interoceánico; blindan montos por seguridad

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Despido, multas millonarias y hasta cárcel; las posibles sanciones a empleada de Pemex anfitriona de XV años millonarios

Roberto Velasco se estrena como canciller; alistan posible reunión Sheinbaum-Lula con ministro de Exteriores de Brasil

Roberto Velasco se estrena como canciller; alistan posible reunión Sheinbaum-Lula con ministro de Exteriores de Brasil

Senado declara constitucional reforma contra “pensiones doradas”; Morena asegura reforzar austeridad

Senado declara constitucional reforma contra “pensiones doradas”; Morena asegura reforzar austeridad

Apenas fue ratificado por el Senado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tuvo entre sus primeras actividades una llamada con su similar de Brasil, Mauro Vieira.

El Ministerio de Relaciones Exteriores Brasileño informó que a principios de la noche, Vieira recibió una llamada de Velasco: “Fue el primer contacto externo del nuevo canciller mexicano tras la aprobación de su nombre por el Senado de ese país”.

Indicó la dependencia de Brasil que Velasco y Vieira hablaron de las relaciones bilaterales y de una posible visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a ese país para encontrarse con el mandatario .

Lee también

“El ministro Vieira invitó al canciller Velasco a visitar Brasil en fecha próxima, lo que fue aceptado de inmediato por su homólogo”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que analizaba realizar una visita oficial a Brasil tras la insistente invitación del mandatario brasileño para concretar que ambas naciones han trabajado.

Sheinbaum explicó que el viaje podría realizarse antes de junio, debido al inicio del proceso electoral brasileño, y adelantó que la intención no es firmar un tratado de libre comercio, sino impulsar mecanismos de cooperación productiva.

Lee también

“No se trata de firmar tratados de libre comercio que puedan afectar a ambos países, sino de construir acciones complementarias entre nuestras economías”, señaló.

Recordó que desde su toma de posesión se han realizado encuentros entre funcionarios, empresarios brasileños y mexicanos para identificar sectores estratégicos de cooperación, entre ellos el energético —especialmente el etanol— y otras áreas de interés mutuo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]