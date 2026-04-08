Luego de desayunar en privado con la bancada del PRI, el canciller designado Roberto Velasco comparece esta mañana ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado para su ratificación en el cargo.

Se prevé que luego de que la comisión apruebe el dictamen, esta misma tarde el pleno del Senado ratifique al funcionario como nuevo secretario de Relaciones Exteriores.

Al presentar su plan de trabajo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el canciller designado advirtió que el orden internacional se está reconfigurando, ya que dejó de responder a las demandas del mundo moderno.

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Ante los legisladores que analizan la idoneidad de su nombramiento, recordó que nuestro país “ha sido uno de los artífices de las instituciones y normas internacionales que deben evolucionar y que contamos con la determinación para contribuir al diseño del futuro”.

Comparecencia de Roberto Velasco Álvarez ante la comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República para buscar la titularidad de la SRE (08/04/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Cooperación sin subordinación” con EU

Roberto Velasco ratificó las doctrinas juarista, carrancista y Estrada al subrayar que ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otro, que las personas son iguales ante la ley sin importar su nacionalidad, y que los conflictos deben resolverse por la vía diplomática y nunca por la coerción.

En este sentido, reconoció que la relación con Estados Unidos, por su vecindad, es la más intensa y se basa en el respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

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“Cooperamos desde la defensa de nuestros intereses, no desde la negociación de la soberanía. Dialogamos con base en principios, no en coyunturas. En materia de seguridad, nos coordinamos bajo estas mismas premisas, cada uno en su territorio”, puntualizó.

Aseguró que el T-MEC representa el acuerdo comercial de mayor relevancia para México. “En consecuencia, respaldaremos, desde la perspectiva política, su proceso de revisión, garantizando que continúe siendo un motor de desarrollo y de crecimiento para nuestro país”.

Sobre Cuba, resaltó México mantiene una relación histórica desde hace décadas, sustentada en la solidaridad, el respeto mutuo, el diálogo político y la cooperación.

“En línea con sus principios constitucionales, nuestro país seguirá impulsando una relación bilateral cercana y constructiva, en beneficio mutuo y de la estabilidad y el bienestar de la región. Como ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, México es un pueblo fraterno, comprometido con el apoyo humanitario. En esa línea, México continuará manifestando su desacuerdo con que las diferencias políticas deriven en la imposición de medidas que afecten a la gente”, enfatizó.

Comparecencia de Roberto Velasco Álvarez ante la comisión de Relaciones Exteriores en el Senado de la República para buscar la titularidad de la SRE (08/04/2026). Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

México será crítico de la ONU y seguirá ofreciendo información oportuna: Velasco

Roberto Velasco subrayó que México seguirá siendo parte de la ONU, buscará fortalecer su funcionamiento, pero también será crítico para que tenga una mayor calidad, sin desconocer su legitimidad.

“Somos un país honrosamente miembro y fundador de buena parte del sistema de la organización de las Naciones Unidas”, expresó.

“Y como tal haremos todo lo posible por fortalecer su trabajo, su andamiaje y su funcionamiento. Ser críticos o exigentes de una mayor calidad no es desconocer su legitimidad, al contrario, refleja el mayor interés del gobierno de México en ofrecer, como no se hacía desde hace mucho tiempo, información oportuna, y fidedigna para elaborar sus reportes”.

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Dijo que México seguirá siendo parte de este ecosistema. De hecho, la instrucción de la presidenta Sheinbaum es fortalecer nuestra presencia, aportando propuestas viables, oportunas, irrelevantes para acelerar el desarrollo sostenible e inclusivo.

Anunció que en caso de que el Senado ratifique su nombramiento, “tengo la intención de convocar a un grupo de embajadoras y embajadores de carreras retirados con diversas perspectivas y amplia trayectoria, a fin de profundizar en el análisis de la situación global, enriquecer la memoria institucional y fortalecer la planeación de largo plazo de la Secretaría”.

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